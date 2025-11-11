觀察站／毒雞蛋事件 揭露慢半拍 食不安心是國安問題

三萬七千多公斤黑心豬大腸流向全國，緊接著爆發非洲豬瘟，國人半個多月吃不到溫體豬肉，近日又有十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入兩家連鎖賣場，食不安心是國安問題，從中央到地方應攜手合作，讓人民有「免于食安恐懼」的自由。

分析這三起食安事件，為人詬病的地方幾乎同出一轍，就是「資訊揭露」與「稽查發現」的時間相差甚遠，令人匪夷所思。例如衛福部食藥署今年四月接獲檢舉黑心豬大腸，卻遲至十月才對外公布，時隔六個月，不知會有多少民眾吃下肚？台中市政府在豬瘟防疫也明顯慢半拍，最後市長盧秀燕親上火線鞠躬道歉，化解政治危機；至於芬普尼毒雞蛋在本月四日稽查檢驗後、七日要通路商下架，但直到九日對外公布，各縣市衛生局才動起來，至知名賣場稽查，未知恐懼也隨之蔓延。

衛福部長石崇良日前接受本報專訪時一再強調，他上任後對食安事件相當敏感，一再告誡部內相關單位，每件食安事件均應視為重大案件，食安事件沒有妥協空間。

不過，食安事件連環爆，就算每次都定調是單一個案，但串連起來就足以「恐懼誅心」。如何在最短時間內讓民眾得知食安事件正確訊息，且不致引發恐慌，將傷害降至最低，這不僅是公衛實務，更是政治議題，絕非使用冷冰冰的科學數據，就想消弭國人的不安情緒。

衛福部食藥署長姜至剛昨天在記者會對外定調，此件是「散發個案」，不會擴大稽查市售所有雞蛋，官方試圖以歷年抽驗四千多例僅一次出問題來化解疑慮，甚至強調一天食用一百顆問題雞蛋才可能急性中毒。然而，一位不具名的毒物專家說，民眾擔心食安議題，絕對不能只依靠科學的理論、抽驗，還需有風險的溝通，盡快釐清真相，才能安定民心。

俗話說，「不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡」，問題不在「日食百顆」毒雞蛋，而是只要存在一顆毒雞蛋，就足夠壞了一間畜牧場。毒物不分黨派，吃進肚子裡一樣傷身體，昨天豬肉、今天雞蛋，如果連最平凡的民生必需品都遙不可及，食不安心將動搖國本，從民生問題變成政治問題，勢必嚴重衝擊政府威信。