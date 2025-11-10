15萬芬普尼蛋流竄市面 小歐盟：預防性輔導與公開透明應強化
彰化縣「文雅畜牧場」生產的雞蛋被檢出不得殘留的農藥「芬普尼」，且已流竄市面，食安再拉警報。小民參政歐巴桑聯盟中區黨部執行委員李圓恩說，除了既有的定期抽檢，更前端的預防性輔導與公開透明也應同步強化，讓業者與民眾得以享有充分的知情與參與權，避免問題總是在事後才被揭露。
李圓恩說，以聯合國SDGs永續發展目標來看，第三項「健康與福祉」、第十二項「責任消費與生產」都指出，健康的食品系統並不只關乎最終產品是否安全，動物福利與飼養管理的透明度同樣需要受到關注。動物在更良好的環境與管理下飼養，才能減少藥物濫用或不當添加的風險，促進整體永續目標的落實。
她說，此次芬普尼毒蛋事件也曝露了過度集中化的生產體系容易產生單點失效、連帶擴散的風險。相較之下，推動食材的「在地化、多樣化」不只能分散風險，也有助於減碳與提升韌性。然而，這些好處常被「方便」與被過度包裝的「健康形象」所掩蓋。
李圓恩說，希望透過這次事件，生產者、業者與消費者都能重新展開討論，食品安全不只是檢驗問題，更是制度設計、生產模式與消費習慣的共同議題。唯有從不同角度反思並改善，才能真正避免類似事件再次發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言