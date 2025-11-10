彰化「毒雞蛋」流入台中 食安處：2大超市通路售出近6千盒

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，但經查全聯福利中心、楓康超市這兩大通路就售出近6千盒，還有非盒裝的1979台斤已售出，至目前尚無消費者退貨。另也有2家蛋商售出4240台斤，僅退貨60台斤，恐都已吃下肚。

食安處說，截至今日下午2時，在連鎖超市部分，楓康超市的「鮮健盤蛋」、「鮮健四日鮮蛋」等3款產品，共售出1979台斤及352盒；全聯福利中心的「富翁洗選蛋」、「香草園洗選蛋」2款產品，售出4895盒。

另外，南區的「民生嘉蛋行」進貨1100台斤，退貨60台斤，售出1040台斤。梧棲區的「龍忠蛋行」進貨3200台斤，尚無人退貨。

但是，食安處也強調，已確認問題蛋品未流入台中市的校園午餐系統。食安處呼籲，民眾應立刻檢查家中雞蛋，若發現來自「文雅畜牧場」，或產品溯源編號為「5140072715」（盤蛋）、「I47045」（洗選蛋），應立即停止食用。並可持購買單據或發票，向原購買通路辦理退換貨，以保障自身權益。