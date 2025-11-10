快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食案處說，全聯福利中心、楓康超市這兩大通路就售出近6千盒，還有非盒裝的1979台斤已售出。圖／台中市政府提供
食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，但經查全聯福利中心、楓康超市這兩大通路就售出近6千盒，還有非盒裝的1979台斤已售出，至目前尚無消費者退貨。另也有2家蛋商售出4240台斤，僅退貨60台斤，恐都已吃下肚。

食安處說，截至今日下午2時，在連鎖超市部分，楓康超市的「鮮健盤蛋」、「鮮健四日鮮蛋」等3款產品，共售出1979台斤及352盒；全聯福利中心的「富翁洗選蛋」、「香草園洗選蛋」2款產品，售出4895盒。

另外，南區的「民生嘉蛋行」進貨1100台斤，退貨60台斤，售出1040台斤。梧棲區的「龍忠蛋行」進貨3200台斤，尚無人退貨。

但是，食安處也強調，已確認問題蛋品未流入台中市的校園午餐系統。食安處呼籲，民眾應立刻檢查家中雞蛋，若發現來自「文雅畜牧場」，或產品溯源編號為「5140072715」（盤蛋）、「I47045」（洗選蛋），應立即停止食用。並可持購買單據或發票，向原購買通路辦理退換貨，以保障自身權益。

相關新聞

15萬芬普尼蛋流竄市面 小歐盟：預防性輔導與公開透明應強化

彰化縣「文雅畜牧場」生產的雞蛋被檢出不得殘留的農藥「芬普尼」，且已流竄市面，食安再拉警報。小民參政歐巴桑聯盟中區黨部執行...

彰化「毒雞蛋」流入台中 食安處：2大超市通路售出近6千盒

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，但經查全聯福...

批食藥署驗出毒蛋6天後才告知 王育敏：罔顧國人健康

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆毒雞蛋透過多個超市通路流入全台9縣市。國民黨立委王育敏批評，衛福部食藥...

嘉縣緊急清查違規蛋品 全聯中埔7盒退運、新港20盒已售出　

彰化縣一畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物後，嘉義縣衛生局7日傍晚接獲通報，立即啟動食安應變機制。經查，中埔中山門市進貨...

不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先...

彰化「毒雞蛋」稽查 中市食安處：未流入校園午餐

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，並已於上周假...

