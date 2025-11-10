彰化「毒雞蛋」流入台中 食安處：2大超市通路售出近6千盒
食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，但經查全聯福利中心、楓康超市這兩大通路就售出近6千盒，還有非盒裝的1979台斤已售出，至目前尚無消費者退貨。另也有2家蛋商售出4240台斤，僅退貨60台斤，恐都已吃下肚。
食安處說，截至今日下午2時，在連鎖超市部分，楓康超市的「鮮健盤蛋」、「鮮健四日鮮蛋」等3款產品，共售出1979台斤及352盒；全聯福利中心的「富翁洗選蛋」、「香草園洗選蛋」2款產品，售出4895盒。
另外，南區的「民生嘉蛋行」進貨1100台斤，退貨60台斤，售出1040台斤。梧棲區的「龍忠蛋行」進貨3200台斤，尚無人退貨。
但是，食安處也強調，已確認問題蛋品未流入台中市的校園午餐系統。食安處呼籲，民眾應立刻檢查家中雞蛋，若發現來自「文雅畜牧場」，或產品溯源編號為「5140072715」（盤蛋）、「I47045」（洗選蛋），應立即停止食用。並可持購買單據或發票，向原購買通路辦理退換貨，以保障自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言