批食藥署驗出毒蛋6天後才告知 王育敏：罔顧國人健康

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆毒雞蛋透過多個超市通路流入全台9縣市。國民黨立委王育敏批評，衛福部食藥署早在 11月4日即檢出毒雞蛋，但遲至11月9日才對外公布，整整6天讓更多消費者在不知情下誤食毒蛋，行政怠慢、漠視消費者權益。

王育敏指出，芬普尼屬於已被禁用的農藥，關鍵6天食藥署本應積極作為，但該署11月4日檢驗結果出爐後，僅於7日通知通路商下架，未同步透過媒體對外告知消費者；直到11月9日才發布新聞稿，揭露雞蛋來源畜牧場及產品溯源碼，早已影響消費者健康。

王育敏批評「食藥署行政程序上，應該用最快的速度告知國人，把國人健康放在第一順位」，從毒大腸事件到芬普尼毒蛋，政府在食安危機應變上始終顯得遲緩。她指出，當檢驗確認有害物質時，主管機關理應立即啟動警示通報，讓消費者有機會在第一時間避開風險。

針對本次事件，王育敏表示，政府應徹底檢視現行「食安通報流程」，建立與消費者同步的即時警示制度。當主管機關通知業者下架的同時，應立即公布溯源編碼，讓消費者能據以自我辨識、暫停食用，保障飲食安全。

王育敏認為，消費者有知的權利，主管機關應以民眾健康為最高優先，認定標準宜採「料毒從寬、預警從速」，一旦檢驗結果有疑慮，就應即刻公告，而非等到全面確認後才讓社會知悉。

王育敏提醒，民眾近期務必檢查家中雞蛋包裝，確認並非芬普尼毒雞蛋，以維護自身與家人健康。她說，行政部門也不能再以「程序審慎」為由延誤時機。當食安風險攸關全體國民健康，資訊的速度與透明度，才是政府樹立信任感的關鍵。

