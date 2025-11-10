快訊

北市議員關切芬普尼蛋 教育局：未流入校園團膳

中央社／ 台北10日電

衛福部食藥署公布市售雞蛋檢出農藥芬普尼超標。台北市議員曾獻瑩今天關切流向，及加工蛋製品和液蛋來源恐成食安漏洞；台北市教育局說，芬普尼蛋未流入北市校園，加工蛋製品查核結果2日內公布。

台北市議會今天進行教育部門詢答。國民黨市議員曾獻瑩詢問，芬普尼蛋是否流入北市學校營養午餐，認為家長雖能透過食材登錄平台查詢生雞蛋溯源編號，但加工調理蛋製品和液蛋的編號已完全不同，無從辨識來源。

湯志民答詢表示，目前已知沒有芬普尼蛋流入，第一時間了解狀況並確認相關雞蛋流向中南部，台北市較沒有受到影響，且查詢台北市的登錄系統，也未查到問題雞蛋編號。

針對加工調理蛋製品和液蛋問題，湯志民說，已和團膳業者聯繫，目前都無查到相關問題號碼；台北市衛生局和動保處上午也有到學校稽查，預計2天內會完成查核並對外公告結果，以確保校園食材安全。

