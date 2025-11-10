嘉縣緊急清查違規蛋品 全聯中埔7盒退運、新港20盒已售出　

彰化縣一畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物後，嘉義縣衛生局7日傍晚接獲通報，立即啟動食安應變機制。經查，中埔中山門市進貨7盒「富翁洗選蛋（白殼）10粒裝」已全數退運、未流入市面；新港中山門市則進貨20盒、已全部售出，其餘門市均無進貨紀錄。縣府持續監控蛋品稽查與檢驗，全力把關民眾食安。

衛生局表示，此次查核的相關批號包括有效日期今年11月22日（中埔門市）與今年11月21日（新港門市）。中埔中山門市7盒產品在通報後即刻退運，未對外販售；新港中山門市20盒產品則於到貨後即售罄。為保障消費者權益，衛生局已要求門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買該批次蛋品的民眾可持原始交易發票辦理退貨，並確認問題批次未流入嘉義縣其他全聯門市。

嘉義縣今年持續加強蛋品管理，衛生局於今年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並完成19件抽驗，檢驗項目涵蓋129項動物用藥殘留及總生菌數；其中14件已確定合格，5件檢驗中。衛生局強調，後續仍將持續擴大市售蛋品抽驗密度，並督導業者落實食品安全自主管理，確保供應鏈安全透明，讓民眾安心消費。

衛生局長趙紋華指出，依據食品安全衛生管理法規定，食品若檢出農藥或動物用藥殘留超出容許量，即不得製造、加工、包裝、運送或販售，違者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。提醒食品業者，源頭管理與品質控管不可輕忽，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。