快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣緊急清查違規蛋品 全聯中埔7盒退運、新港20盒已售出　

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣清查芬普尼蛋流入20盒售完，餘無進貨。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣清查芬普尼蛋流入20盒售完，餘無進貨。圖／嘉義縣政府提供

彰化縣一畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物後，嘉義衛生局7日傍晚接獲通報，立即啟動食安應變機制。經查，中埔中山門市進貨7盒「富翁洗選蛋（白殼）10粒裝」已全數退運、未流入市面；新港中山門市則進貨20盒、已全部售出，其餘門市均無進貨紀錄。縣府持續監控蛋品稽查與檢驗，全力把關民眾食安。

衛生局表示，此次查核的相關批號包括有效日期今年11月22日（中埔門市）與今年11月21日（新港門市）。中埔中山門市7盒產品在通報後即刻退運，未對外販售；新港中山門市20盒產品則於到貨後即售罄。為保障消費者權益，衛生局已要求門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買該批次蛋品的民眾可持原始交易發票辦理退貨，並確認問題批次未流入嘉義縣其他全聯門市。

嘉義縣今年持續加強蛋品管理，衛生局於今年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並完成19件抽驗，檢驗項目涵蓋129項動物用藥殘留及總生菌數；其中14件已確定合格，5件檢驗中。衛生局強調，後續仍將持續擴大市售蛋品抽驗密度，並督導業者落實食品安全自主管理，確保供應鏈安全透明，讓民眾安心消費。

衛生局長趙紋華指出，依據食品安全衛生管理法規定，食品若檢出農藥或動物用藥殘留超出容許量，即不得製造、加工、包裝、運送或販售，違者可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。提醒食品業者，源頭管理與品質控管不可輕忽，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

縣府也呼籲消費者，如手中持有相關批號蛋品，可向原購買通路查詢及辦理退貨；並將持續與中央單位密切合作，透過查核、抽驗與溯源管理，強化食安防線，守護嘉義縣民食用安全。

嘉義縣清查芬普尼蛋流入20盒售完，餘無進貨。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣清查芬普尼蛋流入20盒售完，餘無進貨。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 食安

延伸閱讀

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

全電商首戰雙11天天搶1折、11元爆殺優惠 全聯雲林土雞節滿額抽買菜金

毒雞蛋流入超市全省大稽查 楓康：架上早無問題蛋

彰化740顆問題雞蛋流入台南670顆已售出 議員：強化資訊公開

相關新聞

15萬芬普尼蛋流竄市面 小歐盟：預防性輔導與公開透明應強化

彰化縣「文雅畜牧場」生產的雞蛋被檢出不得殘留的農藥「芬普尼」，且已流竄市面，食安再拉警報。小民參政歐巴桑聯盟中區黨部執行...

彰化「毒雞蛋」流入台中 食安處：2大超市通路售出近6千盒

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，但經查全聯福...

批食藥署驗出毒蛋6天後才告知 王育敏：罔顧國人健康

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆毒雞蛋透過多個超市通路流入全台9縣市。國民黨立委王育敏批評，衛福部食藥...

嘉縣緊急清查違規蛋品 全聯中埔7盒退運、新港20盒已售出　

彰化縣一畜牧場雞蛋檢出違規「芬普尼」代謝物後，嘉義縣衛生局7日傍晚接獲通報，立即啟動食安應變機制。經查，中埔中山門市進貨...

不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先...

彰化「毒雞蛋」稽查 中市食安處：未流入校園午餐

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，並已於上周假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。