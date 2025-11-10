快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供
高雄鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。一位不具名的毒物專家表示，民眾面對毒蛋事件，仍十分不安。食藥署依科學證據表示而不需擴大檢驗，但民眾所擔心的不是科學理論，還需有風險溝通，食藥署應提供充足的證據，說服民眾。

雞蛋抽檢出農藥芬普尼超標風波，姜至剛今表示，目前衛生機關持續追查下架回收，並要求通路商全面提供退貨回收服務，政府機關跨部會合作，要求該來源畜牧場，即日起所有交付給食品業者的蛋品，須經檢驗安全後才放行。

媒體詢問是否100%稽查全台蛋雞場？姜至剛說，民國107年起截至114年10月，市售雞蛋抽驗計4232件，結果農藥殘留均符合規定，歷年抽驗都用科學抽驗，台灣的雞蛋經過多年檢驗只有這一次出問題，「台灣的蛋是全世界數一數二安全」。

「民眾面對毒蛋事件，仍十分不安。」一位不具名的毒物專家表示，食藥署所說，依科學抽驗而不需擴大篩檢，但民眾所擔心的食安事件，如芬普尼蛋等問題，「絕對不是只有科學的理論、科學的抽驗，就能說服大眾，還需有風險的溝通」，如果食藥署認為，不需要擴大篩檢，也應提供充足的證據，說服民眾。

民眾若憂心芬普尼危害，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，研究指出，芬普尼進入人體後，多經由腎臟及糞便排出體外，如芬普尼原形物排出體外，約需7至8小時，而代謝物則需要7至8天。如果民眾真的擔心，希望加速排出，建議可以多喝水，幫助腎臟代謝，但喝水不要過量，並多吃蔬菜、水果增加纖維，幫助排便。

楊振昌說，芬普尼急性中毒案例不多，民眾不需擔心，但需注意長期少量累積，依動物實驗顯示，每日食用芬普尼過量，經過多年長時間後，仍對肝、腎有健康風險。

芬普尼 科學 食藥署

延伸閱讀

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

雞蛋驗出芬普尼 台中養雞協會理事長：台灣早已禁用此藥

相關新聞

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼殘留量超標，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形...

不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先...

彰化「毒雞蛋」稽查 中市食安處：未流入校園午餐

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，並已於上周假...

追毒雞蛋芬普尼汙染源 現場未見違規用藥 羽毛、飲水、土壤全採檢送驗

彰化一處畜牧場所產蛋品日前被檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣府今由農業處、衛生局及環保局組成聯合稽查小組前往場內稽查，針對用...

「消費者整整6天不知情」食藥署4日驗出毒蛋 立委籲檢視食安通報流程

媒體近日揭露15萬顆含芬普尼的毒雞蛋，透過全聯、楓康等通路流入全台九縣市；由於芬普尼對肝臟、腎臟及中樞神經系統具潛在風險...

彰化蛋驗出「芬普尼」 姜至剛：60公斤成人一天吃百顆才會急性中毒

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，超標3倍，吃到有問題的雞蛋對人體會有影響嗎？食藥署長姜至剛表示，從毒理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。