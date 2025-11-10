不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。一位不具名的毒物專家表示，民眾面對毒蛋事件，仍十分不安。食藥署依科學證據表示而不需擴大檢驗，但民眾所擔心的不是科學理論，還需有風險溝通，食藥署應提供充足的證據，說服民眾。

雞蛋抽檢出農藥芬普尼超標風波，姜至剛今表示，目前衛生機關持續追查下架回收，並要求通路商全面提供退貨回收服務，政府機關跨部會合作，要求該來源畜牧場，即日起所有交付給食品業者的蛋品，須經檢驗安全後才放行。

媒體詢問是否100%稽查全台蛋雞場？姜至剛說，民國107年起截至114年10月，市售雞蛋抽驗計4232件，結果農藥殘留均符合規定，歷年抽驗都用科學抽驗，台灣的雞蛋經過多年檢驗只有這一次出問題，「台灣的蛋是全世界數一數二安全」。

「民眾面對毒蛋事件，仍十分不安。」一位不具名的毒物專家表示，食藥署所說，依科學抽驗而不需擴大篩檢，但民眾所擔心的食安事件，如芬普尼蛋等問題，「絕對不是只有科學的理論、科學的抽驗，就能說服大眾，還需有風險的溝通」，如果食藥署認為，不需要擴大篩檢，也應提供充足的證據，說服民眾。

民眾若憂心芬普尼危害，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，研究指出，芬普尼進入人體後，多經由腎臟及糞便排出體外，如芬普尼原形物排出體外，約需7至8小時，而代謝物則需要7至8天。如果民眾真的擔心，希望加速排出，建議可以多喝水，幫助腎臟代謝，但喝水不要過量，並多吃蔬菜、水果增加纖維，幫助排便。

楊振昌說，芬普尼急性中毒案例不多，民眾不需擔心，但需注意長期少量累積，依動物實驗顯示，每日食用芬普尼過量，經過多年長時間後，仍對肝、腎有健康風險。