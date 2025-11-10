彰化「毒雞蛋」稽查 中市食安處：未流入校園午餐

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，並已於上周假日期間即啟動查察，第一時間督導業者確實執行。經清查該批蛋並未流入台中市校園午餐，現正擴大執行稽查及抽驗作業。

食安處說，截至今日下午2時為止，台中市下架情形如下：

（一）楓康超市： 1.鮮健盤蛋進貨2460台斤，下架481台斤，售出1979台斤。 2.鮮健四日鮮蛋進貨420盒，下架122盒，售出298盒。 3.鮮健巨的卵(白殼雞蛋) )74盒，下架20盒，售出54盒。 （二）全聯福利中心： 1.富翁洗選蛋進貨5368盒，下架1340盒，售出4,028盒。 2.香草園洗選蛋進貨3500盒，下架2633盒，售出867盒。 （三）台中市蛋商2家： 1.民生嘉蛋行(南區)進貨55籃(20台斤/籃)，合計1,100台斤，售出1040台斤(52籃)，退貨60台斤(3籃)。 2.龍忠蛋行(梧棲區)進貨160籃(20台斤/籃)，合計3,200台斤蛋品已全數售罄（售予散客）。