追毒雞蛋芬普尼汙染源 現場未見違規用藥 羽毛、飲水、土壤全採檢送驗

彰化一處畜牧場所產蛋品日前被檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣府今由農業處、衛生局及環保局組成聯合稽查小組前往場內稽查，針對用藥情形、環境管理與汙染來源進行全面清查，初步未發現違法使用藥劑，現場也將雞隻羽毛及西側農地土壤、飲水及雞蛋再次採樣，爭取時效由同仁親自送驗，追汙染源。

彰化縣府環保局指出，現場清查發現，該畜牧場所使用的消毒劑共有6種，均為領有農業單位合法證號的動物用藥。業者表示，場內每周三及周六下午會固定由自有員工以上述藥劑進行清潔與消毒作業，並無委外病媒防治公司施作。

環保局指出，目前用於清消的環境用藥內有的含有芬普尼成分，比例不一，其中特殊環境用藥需要登記且保留運作紀錄，經縣府洽詢環境部化學署確認，今年9至10月間，縣內並無病媒防治業者在該畜牧場周邊執行環境特殊用藥施作紀錄，至於民眾可買到的一般性環境用藥，評估場外面積大，使用可能性較小。

芬普尼是一種具神經干擾作用的殺蟲劑，對昆蟲具有強毒性，對哺乳動物也可能造成危害。縣府動物防疫所說，動物用藥作用不同，大都是用於體內或外驅蟲用，畜牧場通常是透過獸醫師處方或開藥才會有含芬普尼的動物用藥。

國內現行僅核准其作為動物用藥（驅除犬貓跳蚤、壁蝨等）、農藥（防治紅火蟻之粒劑與種子處理用水懸劑）及環境用藥（殺螞蟻、白蟻、蟑螂等），嚴禁在人類食用的禽畜上使用。

彰化縣環保局人員今天到雞場內，發現現場使用的動物用藥都排除含有芬普尼，都以含氯成分為主，縣府強調，將持續追蹤檢驗結果並與中央單位密切合作，釐清汙染源頭，並加強蛋品安全監測與飼養場用藥稽查，確保消費者食用安全。