快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

含芬普尼蛋疑流入竹縣 縣府：預防性下架並稽查

中央社／ 新竹縣10日電

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，新竹縣議員楊昌德今天質詢表示，近日接獲彰化縣通報新竹縣超市進貨疑慮蛋品，應加強稽查，縣長楊文科說，已啟動預防性下架並稽查，杜絕流通。

民進黨籍議員楊昌德質詢指出，竹縣有不少雞蛋貨源來自中南部，縣府應提醒業者注意雞蛋來源，也要對縣內畜牧場用藥安全把關，做好養雞場的輔導和管理。

有關彰化芬普尼蛋問題，楊文科會中表示，新竹縣衛生局接獲通報，已立即啟動預防性下架稽查，杜絕流通，將持續管控，不讓芬普尼蛋流入竹縣。

衛生局長殷東成告訴中央社記者表示，將持續稽查縣內雞蛋業者，以批號、溯源碼作稽查，同時也會呼籲民眾勿購買來源不明散裝雞蛋，確保食安無虞。

楊昌德也提問非洲豬瘟後續狀況，對此，新竹縣動物保護防疫所長何志豐說，目前全縣養豬場已做完3輪疫調及監測，豬隻狀況良好，持續監測及相關防治作業，確保豬隻安全。

何志豐指出，將持續督導竹縣養豬場落實「門禁管制、消毒清潔」，並加強市場環境與運輸車輛的清潔消毒。

養豬場 雞蛋 新竹

延伸閱讀

竹縣公費流感疫苗尚有29700劑 12日起再新增一種疫苗選項

竹北家樂福熄燈、台知園區進度牛步 議員蔡志環：30年如一日

LINE對話曝光！豐邑天坑案開審理庭 縣長楊文科、前處長首度出庭

竹縣明年預算471億創新高 楊文科：新增經費聚焦教育與交通

相關新聞

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼殘留量超標，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形...

不需擴大檢驗！食藥署揭科學抽驗蛋雞場 專家：食安事件勿忘風險溝通

國內再爆「芬普尼」雞蛋，食藥署長姜至剛今舉行記者會表示，該案屬於散發事件，不會擴大全面稽查蛋雞場，若民眾擔心，這幾天就先...

彰化「毒雞蛋」稽查 中市食安處：未流入校園午餐

食藥署今公布「市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼」案，台中市食品藥物安全處說，來自彰化縣文雅畜牧場的蛋品已全面下架，並已於上周假...

追毒雞蛋芬普尼汙染源 現場未見違規用藥 羽毛、飲水、土壤全採檢送驗

彰化一處畜牧場所產蛋品日前被檢出芬普尼代謝物超標，彰化縣府今由農業處、衛生局及環保局組成聯合稽查小組前往場內稽查，針對用...

「消費者整整6天不知情」食藥署4日驗出毒蛋 立委籲檢視食安通報流程

媒體近日揭露15萬顆含芬普尼的毒雞蛋，透過全聯、楓康等通路流入全台九縣市；由於芬普尼對肝臟、腎臟及中樞神經系統具潛在風險...

彰化蛋驗出「芬普尼」 姜至剛：60公斤成人一天吃百顆才會急性中毒

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，超標3倍，吃到有問題的雞蛋對人體會有影響嗎？食藥署長姜至剛表示，從毒理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。