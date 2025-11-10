含芬普尼蛋疑流入竹縣 縣府：預防性下架並稽查

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，新竹縣議員楊昌德今天質詢表示，近日接獲彰化縣通報新竹縣超市進貨疑慮蛋品，應加強稽查，縣長楊文科說，已啟動預防性下架並稽查，杜絕流通。

民進黨籍議員楊昌德質詢指出，竹縣有不少雞蛋貨源來自中南部，縣府應提醒業者注意雞蛋來源，也要對縣內畜牧場用藥安全把關，做好養雞場的輔導和管理。

有關彰化芬普尼蛋問題，楊文科會中表示，新竹縣衛生局接獲通報，已立即啟動預防性下架稽查，杜絕流通，將持續管控，不讓芬普尼蛋流入竹縣。

衛生局長殷東成告訴中央社記者表示，將持續稽查縣內雞蛋業者，以批號、溯源碼作稽查，同時也會呼籲民眾勿購買來源不明散裝雞蛋，確保食安無虞。

楊昌德也提問非洲豬瘟後續狀況，對此，新竹縣動物保護防疫所長何志豐說，目前全縣養豬場已做完3輪疫調及監測，豬隻狀況良好，持續監測及相關防治作業，確保豬隻安全。

何志豐指出，將持續督導竹縣養豬場落實「門禁管制、消毒清潔」，並加強市場環境與運輸車輛的清潔消毒。