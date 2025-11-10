「消費者整整6天不知情」食藥署4日驗出毒蛋 立委籲檢視食安通報流程

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
衛生局依據生產日期及批號進行抽驗，釐清問題蛋品的溯源碼，掌握問題蛋品流向。圖／彰化縣衛生局提供
媒體近日揭露15萬顆含芬普尼毒雞蛋，透過全聯、楓康等通路流入全台九縣市；由於芬普尼對肝臟、腎臟及中樞神經系統具潛在風險，引發社會恐慌。立委王育敏10日抨擊，衛福部食藥署早在4日即檢出毒雞蛋，但遲至9日才對外公布，整整六天讓消費者不知情誤食毒蛋。

王育敏指出，芬普尼屬於已被禁用的農藥，關鍵六天食藥署本應積極作為，但該署4日檢驗結果出爐後，僅於7日通知通路商下架，未同步透過媒體對外告知消費者；直到9日才發布新聞稿，揭露雞蛋來源畜牧場及產品溯源碼，早已影響消費者健康。

王育敏批評「食藥署行政程序上，應該用最快的速度告知國人，把國人健康放在第一順位」，從毒大腸事件到芬普尼毒蛋，政府在食安危機應變上始終顯得遲緩。她指出，當檢驗確認有害物質時，主管機關理應立即啟動警示通報，讓消費者有機會在第一時間避開風險。

針對本次事件，王育敏強調，政府應徹底檢視現行「食安通報流程」，建立與消費者同步的即時警示制度。當主管機關通知業者下架的同時，應立即公布溯源編碼，讓消費者能據以自我辨識、暫停食用，保障飲食安全。

王育敏指出，消費者有知的權利，主管機關應以民眾健康為最高優先，認定標準宜採「料毒從寬、預警從速」，一旦檢驗結果有疑慮，就應即刻公告，而非等到全面確認後才讓社會知悉。

王育敏也提醒民眾，近期務必檢查家中雞蛋包裝，確認並非芬普尼毒雞蛋，以維護自身與家人健康。她說，行政部門也不能再以「程序審慎」為由延誤時機。當食安風險攸關全體國民健康，資訊的速度與透明度，才是政府樹立信任感的關鍵。

