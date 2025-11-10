彰化蛋驗出「芬普尼」 姜至剛：60公斤成人一天吃百顆才會急性中毒

彰化文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼殘留0.3ppm，超標3倍，吃到有問題的雞蛋對人體會有影響嗎？食藥署長姜至剛表示，從毒理學的精神來看，其核心是「劑量決定毒物」的觀念，以一名60公斤的成人計算，於24小時或更短時間內攝食約100顆（每顆60克）問題雞蛋，才可能達到短期健康風險門檻。

姜至剛引用毒理學之父帕拉塞爾斯（Paracelsus）的話：「所有物質都是毒物，沒有任何東西不是毒物，唯有劑量決定它是否為毒物。」這句話揭示了劑量的重要性。芬普尼殘留0.3ppm的雞蛋，每天吃7、8顆，吃一輩子才有可能慢性中毒，每天吃100顆則有急性中毒的風險。

食藥署請消費者暫時停止食用「I47」溯源編號的雞蛋，另已請通路商全面提供退貨回收服務，並將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留之抽驗，確保食品安全。姜至剛強調，這次驗出文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，屬於散發事件，並不會擴大全面稽查畜牧場，這是基於科學計算。

除了盒裝水洗蛋，液蛋的部分目前沒有受到影響，至於籃裝出去的蛋，則進入台中2處傳統市場，為了避免民眾獵巫，不會另行公布業者名單，但能回收的會盡力回收下架。姜至剛說，確定這批問題蛋沒有流到學校，消費者不須擔心，未來也會增加市售雞蛋抽驗頻率。

食藥署在11月4日結果出爐當天，就出具速報單，立即請業者下架回收、禁止販售，針對文雅畜牧場生產的雞蛋進行全面預防性下架。即日起每日須經逐批檢驗，直到回歸到正常的檢驗結果，確認安全才放行。「沒有暴露就沒有風險」，姜至剛強調，民眾可以「辨識、不吃、退貨」，有疑慮就先別吃。