市售蛋品安全無虞 嘉義市衛生局完成下架稽查

彰化縣衛生局日前抽驗蛋品檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」超過準值，嘉義市7日接獲通報後立即啟動稽查程序，要求轄內全聯門市預防性下架相關蛋品。目前嘉義市通路已無再販售問題蛋品。

市衛生局表示，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼I47045-251023C），經查通報批號涉及全聯部分門市曾販售之「富翁洗選蛋（白殼）／10入／效期11.21、11.28（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）」及「香草園洗選蛋／10入／效期11.25、12.02（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）」。

衛生局指接獲通報當日即通知嘉義市19家全聯門市全面下架，並派員同步到場稽查，共完成20家次查核。全聯總公司回報「富翁洗選蛋（溯源碼 I47045）」20盒均已售罄，「香草園洗選蛋」則無進貨紀錄；各門市亦自行將前述廠牌之非問題批號共64盒撤至退貨區，並張貼公告提醒民眾。

衛生局表示，嘉義市今年度配合食品藥物管理署執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，截至目前已抽驗雞蛋、鴨蛋等16件樣品，檢驗結果均符合規定。市府將持續落實市售蛋品抽查，督促業者確實執行食品安全自主管理，保障市民食用安全。

芬普尼（Fipronil）為常用於稻米、玉米等作物的殺蟲劑，作物若進入動物飼料鏈，可能被動物代謝並累積於脂肪或雞蛋中。依食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，食品檢出農藥或動物用藥殘留逾安全容許量即不得製造、加工、販售；違反者依同法第44條可處6萬元以上2億元以下罰鍰。