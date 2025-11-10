快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

中央社／ 嘉義縣10日電
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路。示意圖。圖／聯合報系資料照片
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路。示意圖。圖／聯合報系資料照片

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，嘉義衛生局今天表示，針對全聯等主要通路緊急清查，新港中山門市進貨20盒已全數售出，中埔中山門市進貨7盒全數退運，其餘無進貨。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，7日傍晚接獲食藥署通報，隨即全面稽查，查核結果除全聯中埔中山門市曾進貨「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝（有效日期114年11月22日）7盒，已於11月7日全數退運未流入市面；全聯新港中山門市則進貨同品牌10粒裝（有效日期114年11月21日）20盒，此批產品已全數售出。

衛生局長趙紋華說，已要求全聯新港中山門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買相關批號蛋品消費者可憑原交易發票辦理退貨，以保障權益，經查問題批次蛋品未流入嘉義縣其他全聯門市。

趙紋華表示，衛生局於民國114年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並抽驗19件檢驗動物用藥殘留129項及總生菌數，結果14件合格，另有5件檢驗中，並持續加強市售蛋品抽驗，督導業者落實食品安全自主管理，確保民眾食用安全。

食藥署9日表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

衛生局 嘉義 雞蛋

延伸閱讀

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！不擴大查其他雞場

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

影／廖偉翔轟政府：食安都靠善後 別用「加強稽查」話術敷衍

雞蛋驗出芬普尼 台中養雞協會理事長：台灣早已禁用此藥

相關新聞

市售蛋品安全無虞 嘉義市衛生局完成下架稽查

彰化縣衛生局日前抽驗蛋品檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」超過準值，嘉義市7 日接獲通報後...

芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，嘉義縣衛生局今天表示，針對全聯等主要通路緊急清查，新港中山門市進貨20盒已全數售出，中埔中山...

毒雞蛋芬普尼超標 雞農爆：高密度養雞除蟲藥成隱憂

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆雞蛋緊急下架。一名資深蛋農說，其實在台灣高密度飼養雞，很多蛋農會用含有...

15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼殘留量超標，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形...

影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

針對雞蛋抽檢出農藥芬普尼超標風波後續發展，衛生福利部食藥署今天由署長姜至剛舉行記者會，說明食藥署聯合地方政府衛生局執行「...

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。