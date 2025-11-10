芬普尼問題蛋流入嘉縣 衛生局：售出20盒退運7盒

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，嘉義縣衛生局今天表示，針對全聯等主要通路緊急清查，新港中山門市進貨20盒已全數售出，中埔中山門市進貨7盒全數退運，其餘無進貨。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，7日傍晚接獲食藥署通報，隨即全面稽查，查核結果除全聯中埔中山門市曾進貨「富翁洗選蛋（白殼）」10粒裝（有效日期114年11月22日）7盒，已於11月7日全數退運未流入市面；全聯新港中山門市則進貨同品牌10粒裝（有效日期114年11月21日）20盒，此批產品已全數售出。

衛生局長趙紋華說，已要求全聯新港中山門市於賣場明顯處張貼公告，提醒購買相關批號蛋品消費者可憑原交易發票辦理退貨，以保障權益，經查問題批次蛋品未流入嘉義縣其他全聯門市。

趙紋華表示，衛生局於民國114年執行市售蛋品專案查核，截至目前已查核118家次，查驗標示265件，並抽驗19件檢驗動物用藥殘留129項及總生菌數，結果14件合格，另有5件檢驗中，並持續加強市售蛋品抽驗，督導業者落實食品安全自主管理，確保民眾食用安全。

食藥署9日表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。