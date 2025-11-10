毒雞蛋芬普尼超標 雞農爆：高密度養雞除蟲藥成隱憂

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
衛生局依據生產日期及批號進行抽驗，釐清問題蛋品的溯源碼，掌握問題蛋品流向。圖／彰化縣衛生局提供
衛生局依據生產日期及批號進行抽驗，釐清問題蛋品的溯源碼，掌握問題蛋品流向。圖／彰化縣衛生局提供

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆雞蛋緊急下架。一名資深蛋農說，其實在台灣高密度飼養雞，很多蛋農會用含有芬普尼的除蟲劑，甚至也有雞農直接上淘寶就買便宜除蟲藥，在歐洲這些殺蟲劑都是被禁止的，雖說政府都有管制查緝，但很多東西還是睜隻眼閉隻眼，都讓食品安全蒙上隱憂。

彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥說，協會非常重視雞農的用藥問題，也經常上課與宣導，相信此次驗出芬普尼「應該只是個案」，通常雞農會在雞的換羽期和中小雞時在雞場用除蟲藥，但到了生蛋的成雞就不應該用藥，以免殘留芬普尼，而且現在也有雞農研究用漢方除蟲藥，不會有毒性，以減少藥物殘留。

陳呈祥說，雞農不可能會在飼料中加含有芬普尼的除蟲藥，只是若在雞場使用除蟲藥的時間和劑量掌握不好，才可能會殘留，但如果殘藥只在蛋殼，應該還不會有太大毒性。

不過一名資深蛋農表示，台灣的雞場畜養量太密集，為了防蟲，多數雞農都會在雞場用除蟲藥，大多是直接噴雞場、或噴雞，政府雖說都有檢驗，「但通常是說一套，做一套」，若不是常檢驗，還是會有漏網之魚。

資深蛋農表示，而且蛋商收蛋時經常是一次收好幾個牧場的蛋，在洗選時，很多蛋早就混在一起，也不知蛋到底來自哪一場。

資深蛋農說，密集式畜養，本身就會有很多衛生問題，平常活動受限、很少曬到太陽的雞健康更難照顧，所以「一定得用藥，否則雞農就不知該怎麼養雞了」，如何讓養雞方式及環境更好，政府應用心輔導。而要避免密集畜養，成本一定得提高，如果消費者只想買便宜的蛋、超市只想進便宜的蛋，雞農也只能用省成本的方式養雞，用藥就是最便宜的方式。

彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局配合中央食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測抽驗，發現「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋) 檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市超市，均通知下架停售。圖／彰化衛生局提供

