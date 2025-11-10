毒雞蛋芬普尼超標 雞農爆：高密度養雞除蟲藥成隱憂

彰化縣一養雞場的雞蛋驗出芬普尼代謝物超標，15萬顆雞蛋緊急下架。一名資深蛋農說，其實在台灣高密度飼養雞，很多蛋農會用含有芬普尼的除蟲劑，甚至也有雞農直接上淘寶就買便宜除蟲藥，在歐洲這些殺蟲劑都是被禁止的，雖說政府都有管制查緝，但很多東西還是睜隻眼閉隻眼，都讓食品安全蒙上隱憂。

彰化縣北區蛋雞聯誼會長陳呈祥說，協會非常重視雞農的用藥問題，也經常上課與宣導，相信此次驗出芬普尼「應該只是個案」，通常雞農會在雞的換羽期和中小雞時在雞場用除蟲藥，但到了生蛋的成雞就不應該用藥，以免殘留芬普尼，而且現在也有雞農研究用漢方除蟲藥，不會有毒性，以減少藥物殘留。

陳呈祥說，雞農不可能會在飼料中加含有芬普尼的除蟲藥，只是若在雞場使用除蟲藥的時間和劑量掌握不好，才可能會殘留，但如果殘藥只在蛋殼，應該還不會有太大毒性。

不過一名資深蛋農表示，台灣的雞場畜養量太密集，為了防蟲，多數雞農都會在雞場用除蟲藥，大多是直接噴雞場、或噴雞，政府雖說都有檢驗，「但通常是說一套，做一套」，若不是常檢驗，還是會有漏網之魚。

資深蛋農表示，而且蛋商收蛋時經常是一次收好幾個牧場的蛋，在洗選時，很多蛋早就混在一起，也不知蛋到底來自哪一場。