15萬顆毒雞蛋恐全下肚？食藥署長：一顆都不放過！

彰化縣文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢出芬普尼殘留量超標，食藥署今天臨時舉行開記者會，說明15萬顆毒雞蛋流向，以及後續查驗情形。食藥署長姜至剛表示，高達15萬顆的芬普尼雞蛋已經全部下架，未來該畜牧場生產的雞蛋都會進行逐批查驗，一顆都不放過，確保符合衛生安全標準。

姜至剛強調，估算文雅畜牧場一天可產出4萬顆雞蛋，即起進行逐批查驗，且會持續維持高標準檢驗至無風險，目前沒有確切檢驗時程。台灣過去於106年爆發雞蛋芬普尼汙染事件，自107年起開始推動禽畜水產品藥物殘留監測計畫，截至114年10月，市售雞蛋抽驗計4232件，除了這一件，農藥殘留均符合規定。他也強調，此案屬於散發事件，不會擴大全面稽查畜牧場，若民眾擔心，這幾天就先不要吃蛋。

姜至剛指出，未來將持續執行市售雞蛋農藥殘留抽驗，確保食品安全，讓消費者可以安心選購。本次檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號包括「I47045-251023C」、「I47045-251027C」、「I47045-251030C」及「I47045-251103C」，總計15萬顆，如果民眾有疑慮，「I47」溯源編號的雞蛋先就不要吃，立即停止食用並退貨。

他表示，即使一整盒只剩下一顆蛋，也能辦理退貨。若購買來源為散裝蛋，可透過籃裝上的QR Code查詢來源，均可至原購買處退貨。

至於這批毒雞蛋的稽查狀況，姜至剛說，11月4日例行檢查就發現問題蛋，同日向彰化縣衛生局通報，採取產品下架停售。11月5日衛福部、環境部、農業部同步介入處理；同一天彰化縣衛生局至文雅畜牧場釐清狀況，並將6260（626盒）顆雞蛋預防下架回收。

「彰化縣衛生局長葉彥伯的食安危機處理經驗豐富，在第一時間即啟動調查，並同步下架有問題的雞蛋。」姜至剛表示，彰化縣衛生局於11月7日通知相關縣市，擴大將15萬顆問題雞蛋於各通路預防性下架。而11月8日確定文雅畜牧場還是有驗出芬普尼殘留，於是11月9日公布讓所有民眾知道。

姜至剛指出，本案為107年開始執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫以來，第一次驗出芬普尼殘留量超標，也是首次以溯源碼追蹤食安公布問題蛋品。雞蛋包裝上會印有兩排溯源編碼，上排為牧場編號、下排則為包裝日期與生產方式，民眾可以直接從溯源碼得知蛋品是否安全。