影／芬普尼蛋風波 食藥署：即日起該場全面逐批檢驗才放行

針對雞蛋抽檢出農藥芬普尼超標風波後續發展，衛生福利部食藥署今天由署長姜至剛舉行記者會，說明食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，經彰化縣衛生局抽樣檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號「147045-251023C」、「147045-251027C」、「147045-251030C」及「147045-251103C」之問題蛋品，衛生機關持續追查下架回收，並要求通路商全面提供退貨回收服務，政府機關跨部會合作，要求該來源畜牧場，即日起所有交付給食品業者之蛋品，須經檢驗安全後才放行。

食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。對於食用含芬普尼雞蛋的影響，食藥署署長姜至剛表示，60公斤的成年人，必須24小時或更短的時間內，攝食約100顆蛋，才可能達到短期健康風險門檻，請國人放心。

【中央社／台北10日電】

連續7年市售雞蛋未驗出農藥芬普尼殘留破功，食藥署長姜至剛今天表示，針對文雅畜牧場展開無限期100%逐批查驗，即日起所有交付給食品業者蛋品，經檢驗安全才放行，把關食安。

彰化縣衛生局驗出一批洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日發現後立即要求下架回收；衛生局11月5、6日抽驗同畜牧場其他批號，也發現芬普尼超標，這些蛋品約15萬顆流向9縣市。目前問題畜牧場所有產品一律禁止上市，已流入市場的雞蛋全面預防性下架，全數化驗。

姜至剛今天在記者會說明，根據114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫，經彰化縣衛生局抽樣檢出農藥芬普尼具噴印溯源編號I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C及I47045-251103C問題蛋品，衛生機關持續追查下架回收，要求通路商全面提供退貨回收服務。

姜至剛表示，文雅畜牧場平均每天生產4萬顆雞蛋，該牧場即起展開無限期100%逐批查驗，所有交付給食品業者蛋品，經檢驗安全才放行，必須直到再無異狀才能恢復常態抽檢；若民眾還是會擔心，可選擇近期不吃蛋，或暫時避開溯源編號I47開頭蛋品，沒有暴露就沒有風險。

針對媒體詢問是否100%稽查全台灣蛋雞場，姜至剛表示，自民國107年起截至114年10月，市售雞蛋抽驗計4232件，結果農藥殘留均符合規定，歷年來抽驗一路都是用科學抽驗，台灣的雞蛋經過多年檢驗只有這一次出問題，「台灣的蛋是全世界數一數二安全」。

姜至剛認為，台灣蛋並不是全世界最危險的，過去台灣雞蛋就是沒有芬普尼，這才是事實，如果只因為這次雞蛋首度驗出芬普尼，就決定要100%查場，「這就不是對得起科學」，守護食安最重要的是要採取精準抽驗，會考慮增加抽查頻率。

姜至剛提醒民眾，若家中洗選蛋有上述溯源編碼勿食用，針對外界關注同一品牌的蛋，日期不同是否也會有問題，只有特定批號受影響，記得看清蛋品溯源編碼再判斷，即使開封後，依然可以退貨，如果消費者購買到相關溯源編號蛋品，可檢具相關證明，如發票等至原購買店退貨。

姜至剛說，每當出現食安事件，民眾都擔心吃到相關食品是否影響健康，據世界衛生組織建議芬普尼急性參考劑量為0.003mg/kg bw，案蛋檢出0.03ppm超過標準0.01 ppm，以60公斤成人為例，24小時或更短時間攝食約100顆涉案雞蛋才可能達到短期健康風險門檻。