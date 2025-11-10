快訊

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委廖偉翔今天說，食安不能靠善後，也要事前防堵，對於相關單位的失職應要追究責任，而不是用加強稽查敷衍大眾。圖／廖偉翔提供
立委廖偉翔今天說，食安不能靠善後，也要事前防堵，對於相關單位的失職應要追究責任，而不是用加強稽查敷衍大眾。圖／廖偉翔提供

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15萬顆蛋品，流入10個縣市，立委廖偉翔今天說，食安不能靠善後，也要事前防堵，對於相關單位的失職應要追究責任，而不是用加強稽查敷衍大眾。

廖偉翔說，此事突顯民進黨政府監管失職，食安體系出現破口。根據WHO的報告，芬普尼是高風險的農藥成分，不僅會傷害肝臟、腎臟，影響胎兒發育跟生育能力，毒性這麼強的物質竟然出現在民眾的日常飲食，政府應該拿出最嚴謹的態度應對。

他說，對於相關單位的失職應要追究責任，而不是用加強稽查敷衍大眾，而後續應該建立更透明、更嚴格的標準才能恢復民眾對我國食安的信任。

