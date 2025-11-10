蛋製品來源不明家長憂毒蛋流入營養午餐 北市教育局曝查核結果

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標，縣府今出也出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢。圖／彰化縣府提供
彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標，縣府今出也出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢。圖／彰化縣府提供

食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4批次、9品項的蛋有問題，北市議員接獲家長陳情，憂心雞蛋製品恐流入團膳中，但網路上看不到相關來源、產地。教育局表示，北市使用雞蛋都是經過過CAS認證，沒有使用到有問題序號產品，後續會公告查核結果。

議員曾獻瑩表示，目前食藥署已公布驗出芬普尼雞蛋編碼，民眾可依照「食材登錄平台」查詢，確實可以溯源特別使用生雞蛋產品，但有加工調理蛋製品編號已不一樣，例如白煮蛋、液蛋，編號格式已不一樣，家長沒有辦法辨識，教育局應針對這些來源不明、已加工蛋液製品與團膳業者查明來源。

教育局長湯志民表示，遭驗出有問題的蛋主要是在中南部未進入北市，查詢食材登錄系統也沒有發現相關序號產品使用，至於加工蛋製品，今天早上也和團膳公會確認，基本上雞蛋都有經過CAS認證都沒使用有問題來源，早上也有跨局處進入學校查核，會在這一兩天將查核結果公告，讓家長安心。

