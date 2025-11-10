毒雞蛋流入超市全省大稽查 楓康：架上早無問題蛋

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15萬顆蛋品，流入9個縣市，台中市食品藥物安全處今前往全聯、楓康等超市督導執行下架，並同步啟動稽查作業，防堵風險流通。據楓康超市說，彰化蛋一傳出有疑慮，該公司已立即下架，截至今日已相隔數天，架上早已沒有問題蛋，消費者可以放心。

至於消費者若購買後不放心，楓康超市說，即使不是該批蛋，超市也無條件願意接受退貨。據台中市食安處表示，全聯、楓康都已完成下架，若有消費者想退化，兩超市都願意協助。

食安處說，截至目前，台中市下架情形如下：

（一）楓康超市： 1.鮮健盤蛋進貨2460台斤(有效日期：2025/10/26、2025/11/22、2025/11/29、2025/12/2)，預防性下架481台斤，售出1979台斤。 2.鮮健四日鮮蛋(有效日期114/11/23)進貨420盒，預防性下架122盒，售出298盒。 3.鮮健巨的卵(白殼雞蛋) )(有效日期114/12/08)74盒，預防性下架20盒，售出54盒。 （二）全聯福利中心：進貨量尚未提供，但已完成各店預防性下架，品項及數量如下： 1.富翁洗選蛋(有效日期：114/11/21、114/11/28)，預防性下架147盒。 2.香草園洗選蛋 (有效日期：114/11/25、114/12/02)，預防性下架949盒。 （三）中市蛋商2家： 1.民○嘉蛋行進貨55籃(20台斤/籃)，合計1100台斤，售出1040台斤(52籃)，退貨60台斤(3籃)。 2.龍○蛋行進貨160籃(20台斤/籃)，合計3200台斤蛋品已全數售罄（售予散客）。

食安處說，市府從去年迄今已抽驗蛋品共226件，其中86件進行禽畜產品農藥殘留檢測（含芬普尼代謝物），結果皆符合規定，本案將持續與中央與其他縣市衛生單位橫向聯繫，掌握流向與產品清查結果，如家中仍留有上述批號蛋品請暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，或是撥打通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。