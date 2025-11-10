快訊

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

鳳凰颱風接近中…氣象署下午5：30分發海警 明天上午發陸警

嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

聽新聞
0:00 / 0:00

毒雞蛋流入超市全省大稽查 楓康：架上早無問題蛋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
楓康超市說，彰化蛋一傳出有疑慮，該公司已立即下架，截至今日已相隔數天，架上早已沒有問題蛋，消費者可以放心。圖／楓康超市提供
楓康超市說，彰化蛋一傳出有疑慮，該公司已立即下架，截至今日已相隔數天，架上早已沒有問題蛋，消費者可以放心。圖／楓康超市提供

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15萬顆蛋品，流入9個縣市，台中市食品藥物安全處今前往全聯、楓康等超市督導執行下架，並同步啟動稽查作業，防堵風險流通。據楓康超市說，彰化蛋一傳出有疑慮，該公司已立即下架，截至今日已相隔數天，架上早已沒有問題蛋，消費者可以放心。

至於消費者若購買後不放心，楓康超市說，即使不是該批蛋，超市也無條件願意接受退貨。據台中市食安處表示，全聯、楓康都已完成下架，若有消費者想退化，兩超市都願意協助。

食安處說，截至目前，台中市下架情形如下：

（一）楓康超市：

1.鮮健盤蛋進貨2460台斤(有效日期：2025/10/26、2025/11/22、2025/11/29、2025/12/2)，預防性下架481台斤，售出1979台斤。

2.鮮健四日鮮蛋(有效日期114/11/23)進貨420盒，預防性下架122盒，售出298盒。

3.鮮健巨的卵(白殼雞蛋) )(有效日期114/12/08)74盒，預防性下架20盒，售出54盒。

（二）全聯福利中心：進貨量尚未提供，但已完成各店預防性下架，品項及數量如下：

1.富翁洗選蛋(有效日期：114/11/21、114/11/28)，預防性下架147盒。

2.香草園洗選蛋 (有效日期：114/11/25、114/12/02)，預防性下架949盒。

（三）中市蛋商2家：

1.民○嘉蛋行進貨55籃(20台斤/籃)，合計1100台斤，售出1040台斤(52籃)，退貨60台斤(3籃)。

2.龍○蛋行進貨160籃(20台斤/籃)，合計3200台斤蛋品已全數售罄（售予散客）。

食安處說，市府從去年迄今已抽驗蛋品共226件，其中86件進行禽畜產品農藥殘留檢測（含芬普尼代謝物），結果皆符合規定，本案將持續與中央與其他縣市衛生單位橫向聯繫，掌握流向與產品清查結果，如家中仍留有上述批號蛋品請暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，或是撥打通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。

超市 食安 消費者

延伸閱讀

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

彰化740顆問題雞蛋流入台南670顆已售出 議員：強化資訊公開

毒蛋風暴延燒 全聯無法追蹤問題蛋數量及流向 雲林稽查急跳腳

彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

相關新聞

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15...

蛋製品來源不明家長憂毒蛋流入營養午餐 北市教育局曝查核結果

食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4批次、9品項的蛋有問題，北市議員接獲家長陳情，...

毒雞蛋流入超市全省大稽查 楓康：架上早無問題蛋

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15...

毒雞蛋流竄全台 侯友宜：查核現況未流入新北

衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定...

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目...

彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標。彰化縣衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，僅2件超標，其餘8件均合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。