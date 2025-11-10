雞蛋驗出芬普尼 台中養雞協會理事長：台灣早已禁用此藥

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋；台中市養雞協會理事長王世琳表示，此藥在台灣早已禁用，台灣養雞飼料原料從美國進口，不可能出現單一場出現問題。

台中市養雞協會理事長王世琳表示，彰化這次雞蛋被檢出芬普尼，可能是業者環境用藥時，空氣中飄散汙染，這種機率最大；他說台灣養雞飼料從美國進口，飼料不用藥，各場都沒問題，不可能出現單一場問題，他說業者可能用藥在防制蚊蟲上，但此藥在台灣早已禁用，不知為何還會出現。

王世琳說，台中目前有二處大場的肉雞種雞場，蛋雞場都是小型場，不到20場，彰化是雞蛋主要生產區，台中的雞蛋還需靠彰化輸出。

