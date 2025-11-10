快訊

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

鳳凰颱風接近中…氣象署下午5：30分發海警 明天上午發陸警

嘉義9旬地主突遭帶走失聯！家族戰升級 補證件解任律師疑雲迭起

雞蛋檢出芬普尼 一般環藥44張許可、用於防蟑蟻

中央社／ 台北10日電

彰化縣衛生局發現一批洗選包裝雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，推測與環境污染有關。環境部統計，目前一般民眾可直接購買使用含芬普尼的環境用藥共44張許可，常用於防蟑螂螞蟻。

市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，衛生福利部長石崇良今天說，初步了解較可能與環境污染有關，後續釐清責任歸屬，最高恐罰新台幣2億元

環境部化學物質管理署長蔡孟裕告訴中央社記者，目前芬普尼環境用藥許可情形，包含一般環境用藥共計44張，民眾可直接購買使用；特殊環境用藥共計10張，販賣及使用均應取得許可；環境用藥原體共計4張，限由環藥製造業使用。

至於此案場芬普尼可能的源頭，蔡孟裕指出，目前彰化農、環、衛共同執行調查，要先釐清是牧場環境，還是附近農田農藥問題。

化學署說明，芬普尼一般環境用藥濃度較低，登記劑型包含餌劑、凝膠餌劑、粒劑，用於防治蟑螂、螞蟻、蠅類、火蟻等環境衛生害蟲，民眾依標示使用。

芬普尼 衛生局

延伸閱讀

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

芬普尼蛋噴印末碼「C」代表籠飼 動團：不重視母雞健康難避免藥殘蛋

芬普尼蛋疑與環境污染有關 石崇良：最高可罰2億

相關新聞

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15...

蛋製品來源不明家長憂毒蛋流入營養午餐 北市教育局曝查核結果

食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4批次、9品項的蛋有問題，北市議員接獲家長陳情，...

毒雞蛋流入超市全省大稽查 楓康：架上早無問題蛋

衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，共15...

毒雞蛋流竄全台 侯友宜：查核現況未流入新北

衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定...

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目...

彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標。彰化縣衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，僅2件超標，其餘8件均合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。