雞蛋檢出芬普尼 一般環藥44張許可、用於防蟑蟻

彰化縣衛生局發現一批洗選包裝雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，推測與環境污染有關。環境部統計，目前一般民眾可直接購買使用含芬普尼的環境用藥共44張許可，常用於防蟑螂螞蟻。

市售雞蛋再爆農藥殘留芬普尼超標，衛生福利部長石崇良今天說，初步了解較可能與環境污染有關，後續釐清責任歸屬，最高恐罰新台幣2億元

環境部化學物質管理署長蔡孟裕告訴中央社記者，目前芬普尼環境用藥許可情形，包含一般環境用藥共計44張，民眾可直接購買使用；特殊環境用藥共計10張，販賣及使用均應取得許可；環境用藥原體共計4張，限由環藥製造業使用。

至於此案場芬普尼可能的源頭，蔡孟裕指出，目前彰化農、環、衛共同執行調查，要先釐清是牧場環境，還是附近農田農藥問題。

化學署說明，芬普尼一般環境用藥濃度較低，登記劑型包含餌劑、凝膠餌劑、粒劑，用於防治蟑螂、螞蟻、蠅類、火蟻等環境衛生害蟲，民眾依標示使用。