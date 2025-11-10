快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨
15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目前下架查封810盒共8100顆蛋，但仍提醒民眾可檢視家中雞蛋，若溯源碼為「I47045」可至原購賣店退貨。
南投縣衛生局指出，7日收到彰化衛生局通知，經抽驗發現有蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」與規定不符，經告知相關溯源碼批號後，立刻針對全縣全聯、楓康通路展開稽查，同步預防性下架，目前已查封810盒共8100顆蛋。
而依食藥署公布應下架回收之市售包裝蛋品共9品項，其品名及溯源碼分別為：
一、四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
二、巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）
三、大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
四、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
五、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）
六、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
七、四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）
八、香草園洗選蛋／10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）
九、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
衛生局表示，該批出問題芬普尼雞蛋的溯源碼為「I47045」，該局目前已下架回收810盒，將持續查察回收，但已售出部分較難追查，因此提醒民眾可檢視家中雞蛋溯源碼，若發現是問題蛋應立即停止食用，並憑完整發票至原購買店辦理退貨。
