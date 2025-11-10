快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，也流向南投縣，經衛生局連日稽查，目前下架查封810盒共8100顆蛋。圖／南投縣衛生局提供
15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，也流向南投縣，經衛生局連日稽查，目前下架查封810盒共8100顆蛋。圖／南投縣衛生局提供

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目前下架查封810盒共8100顆蛋，但仍提醒民眾可檢視家中雞蛋，若溯源碼為「I47045」可至原購賣店退貨。

南投縣衛生局指出，7日收到彰化衛生局通知，經抽驗發現有蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」與規定不符，經告知相關溯源碼批號後，立刻針對全縣全聯、楓康通路展開稽查，同步預防性下架，目前已查封810盒共8100顆蛋。

而依食藥署公布應下架回收之市售包裝蛋品共9品項，其品名及溯源碼分別為：

一、四日鮮蛋／10粒裝（溯源碼I47045-251103C

二、巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251103C）

三、大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

四、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

五、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）

六、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

七、四季巨蛋（白殼）／10粒裝（溯源碼I47045-251023C）

八、香草園洗選蛋／10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）

九、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）

衛生局表示，該批出問題芬普尼雞蛋的溯源碼為「I47045」，該局目前已下架回收810盒，將持續查察回收，但已售出部分較難追查，因此提醒民眾可檢視家中雞蛋溯源碼，若發現是問題蛋應立即停止食用，並憑完整發票至原購買店辦理退貨。

雞蛋 3C 衛生局

