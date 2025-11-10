彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標。彰化縣衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，僅2件超標，其餘8件均合格，顯示源頭汙染並非持續性；農業單位檢驗該場飼料，也未檢出芬普尼，彰化縣環保局今日也到場了解，是否涉及違規環境用藥。

調查發現，該雞場旁有飼主自用稻田，但目前正值稻作生長期，非農藥使用時段，飼主也否認用藥；縣府今出也出動多單位，針對該場環境、水源及消毒劑等項目進行採檢，一旦檢驗結果出爐，將對外公布。

彰化縣府動物防疫所指出，11月5日接獲衛生單位通知後，就對養雞場進行移動管制，11月6日管制241箱，11月7日管制177箱，總共418箱，並於11月6日與畜產單位一起進行雞蛋與飼料的檢驗，11月7日的檢驗結果均未檢出，並將相關資料提供給衛生單位，於11月8日解除該養雞場移動管制。

該養雞場屬傳統養雞場，飼養蛋雞共4萬900隻，現場檢查未發現疑似藥品。動防所強調，將持續稽查，呼籲飼主據實告知，以找出汙染來源，避免類似事件再發生。若檢驗出蛋品中含有疑似藥品，將依動物用藥品管理法進行裁罰，罰鍰金額介於6萬至30萬元間。

縣府指出，平時已不定期抽驗養雞場，去年抽查391場，今年抽查183場，目前市場上流通的雞蛋皆安全可用，民眾可安心食用。