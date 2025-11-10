快訊

彰化740顆問題雞蛋流入台南670顆已售出 議員：強化資訊公開

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
彰化縣1處畜牧場生產的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留，全台爆發15萬顆問題雞蛋流入市場，台南也受到波及，經衛生局清查，大全聯佳里店進貨2款共74盒問題雞蛋，其中67盒已賣光，現場也下架7盒有問題雞蛋。圖／南市衛生局提供
彰化縣1處畜牧場生產的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留，全台爆發15萬顆問題雞蛋流入市場，台南也受到波及，經衛生局清查，大全聯佳里店進貨2款共74盒問題雞蛋，其中67盒已賣光，南市議員李宗霖今質詢時，要求市府應以積極態度面對食安挑戰，主動公布流向、完善溯源制度，讓民眾安心。

李宗霖表示，台南身為農業重鎮與蛋品主要消費市場，彰化被檢出芬普尼的雞蛋流入全台多個縣市，其中也包含台南，保障食安是政府重要責任，要求市府應在最短時間內對外公布受影響批次、通路及退貨方式，建立民眾查詢機制，以提升資訊透明度與社會信任。

對此，衛生局長李翠鳳回應，流到台南市的蛋總共有6個批號，2個批號在大全聯台南店、4個批號在佳里店，7日已派員前往進行盤點作業，並責成業者主動通知消費者，今天會再度前往複查與追蹤業者通知情形，同步擴大抽查其他全聯及家樂福等大型賣場，嚴格把關蛋品安全。

衛生局說明，疑涉產品包含「悠活鮮蛋(白殼雞蛋) 10粒裝」（溯源碼溯源碼I47045-251023C）及「初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）10粒裝」（溯源碼147045-251023C）流入台南，經查，台南店近一個月並未進貨相關批號產品。

大全聯佳里店有進貨「悠活鮮蛋」（有效日期114.11.11）共60盒，以及「初卵頭窩（白殼）」（有效日期114.11.21）共14盒，其中，悠活鮮蛋60盒已全數售出、初卵頭窩則賣出7盒、剩餘7盒在架上，衛生局也當場要求業者下架，後續將透過該溯源碼抽查其他全聯店、家樂福等，做好市場稽查。

衛生局強調，為確保蛋品來源安全與流向可追溯，今年已抽驗生鮮蛋品40件檢驗動物用藥殘留，其中24件加驗農藥殘留，檢測結果皆符合國家規定，後續將持續加強市售蛋品監測，並與中央機關及通路商密切合作，確保民眾「食在安心」。

此外，南市教育局今也啟動全市學校午餐蛋品安全清查機制，經比對教育部「校園食材登錄平台」資料及衛生單位公告，台南各級學校自9月1日至11月10日期間，均未使用遭檢出芬普尼殘留相關批號之蛋品，請家長與社會大眾放心。

