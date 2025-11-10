芬普尼蛋噴印末碼「C」代表籠飼 動團：不重視母雞健康難避免藥殘蛋

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋」含「芬普尼」，超標3倍，溯源標示為「I47045」，同批號問題蛋品數量高達15萬顆。圖／彰化縣衛生局提供
彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估15萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。動團表示，本次抽驗出芬普尼的雞蛋噴印代碼末端號碼「C」，指的就是籠飼，也就是格子籠，因飼養環境差，只得使用「芬普尼克蟑」等環境藥物驅蟲，「不重視母雞身心健康，不可能避免藥殘蛋。」

雞蛋噴印編號政策由農委會（現農業部）於2021年9月公告，並自2022年1月1日起實施，要求在特定通路如超商、超市、量販店等販售的洗選雞蛋，必須噴印溯源資訊。此舉是為了提升蛋品衛生安全管理，讓消費者能夠追溯雞蛋的來源畜牧場、包裝日期以及母雞的飼養方式。

雞蛋噴印的兩行編碼包含了溯源編碼和包裝日期與生產方式代號。第一行是溯源編碼，前3碼是畜牧場編號，後3碼是洗選廠編號；第二行是包裝日期（6碼）和生產方式代號（第7碼）。最後的代號「C」代表一般籠飼，「O」代表有機，「F」代表放牧，「B」代表平飼，「E」代表豐富化籠飼。

本次抽驗出芬普尼超標雞蛋的噴印溯碼編號為I47045-251023C，即是籠飼蛋。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣至今仍有70%的產蛋母雞一輩子被關在窄小的格子籠裡，天天被迫與自己的糞尿為伍，糞尿裡滿是蚊蠅、蟲蟎、蟲卵，除了寄生在母雞身上。芬普尼是一種常用於殺蟑螂、跳蚤、螞蟻的殺蟲劑，因為效果好、對蟑螂和跳蚤特別有效，所以被廣泛應用在家用殺蟑凝膠、蟑螂屋、寵物用除蚤藥、農業防蟲如玉米、稻作的地下害蟲防治等。

陳玉敏指出，政府早在2017年就正式公告，作為殺蟲劑使用的芬普尼不可以使用在家禽， 因為雞鴨對於藥物的代謝很慢，容易在蛋中殘留，因而造成「芬普尼蛋」事件。且芬普尼對蜜蜂、水生生物也有毒性，因此在許多國家都被列為限制或禁用農藥。但因為格子籠畜舍裡，母雞癢到受不了產不了蛋，農民再偷用非常強效的「芬普尼」殺蟲殺卵。

陳玉敏表示，不止芬普尼藥殘蛋，乃卡巴精、馬杜拉黴素、拉薩羅等各種抗生素藥物殘留屢見不鮮，台灣每年雞蛋產量高達80至88億顆，但政府的末端抽驗比例不到百萬分之一，也就是每年只有約5000顆蛋的抽驗比，如此低的抽驗比，卻仍時常驗出各種藥物殘留蛋，這樣的雞蛋要如何吃得安心與心安？

