毒蛋風暴延燒 全聯無法追蹤問題蛋數量及流向 雲林稽查急跳腳

台灣再現毒雞蛋，食藥署估15萬顆問題蛋流入全台10縣市全聯、楓康超市通路，各地衛生單位火速展開稽查。雲林縣衛生局人員昨、今連日查訪時卻發現，全聯門市進貨系統僅顯示進貨日期，未納入「溯源碼」與「有效日期」管理，導致問題蛋確切數量與流向難以得知，衛生局為此焦急不已，急得跳腳。

彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆問題蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，雲林縣內有37家全聯、1家大全聯，衛生局要求店家立刻下架問題蛋品，38家超市共下架封存86盒雞蛋。

但問題蛋在雲林的實際流入數量、下游銷售及消費狀況至今天仍是一團霧，據了解，稽查人員查看全聯門市電腦系統時，發現僅能查閱進貨日期，無法追蹤溯源碼與有效日期；但依食安法規定，下架作業須以批號、有效日期為準。換言之，目前全聯各家門市系統無法精準掌握進貨多少及賣出多少問題蛋。

雲林縣衛生局持續追查，並詢問全聯總公司，但電話從昨天打到今天，仍未獲得相關資訊，無法掌握多少問題蛋品流入雲林，又有多少問題蛋已被購買吃下肚，衛生局坦言「急得跳腳」，呼籲全聯總公司盡速提供完整資料，以釐清流向、保障消費者食安。