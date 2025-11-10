快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

毒蛋風暴延燒 全聯無法追蹤問題蛋數量及流向 雲林稽查急跳腳

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣內有37家全聯、1家大全聯，衛生局要求店家立刻下架問題蛋品，38家超市共下架封存86盒雞蛋。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣內有37家全聯、1家大全聯，衛生局要求店家立刻下架問題蛋品，38家超市共下架封存86盒雞蛋。圖／雲林縣衛生局提供

台灣再現毒雞蛋，食藥署估15萬顆問題蛋流入全台10縣市全聯、楓康超市通路，各地衛生單位火速展開稽查。雲林衛生局人員昨、今連日查訪時卻發現，全聯門市進貨系統僅顯示進貨日期，未納入「溯源碼」與「有效日期」管理，導致問題蛋確切數量與流向難以得知，衛生局為此焦急不已，急得跳腳。

彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆問題蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，雲林縣內有37家全聯、1家大全聯，衛生局要求店家立刻下架問題蛋品，38家超市共下架封存86盒雞蛋。

但問題蛋在雲林的實際流入數量、下游銷售及消費狀況至今天仍是一團霧，據了解，稽查人員查看全聯門市電腦系統時，發現僅能查閱進貨日期，無法追蹤溯源碼與有效日期；但依食安法規定，下架作業須以批號、有效日期為準。換言之，目前全聯各家門市系統無法精準掌握進貨多少及賣出多少問題蛋。

雲林縣衛生局持續追查，並詢問全聯總公司，但電話從昨天打到今天，仍未獲得相關資訊，無法掌握多少問題蛋品流入雲林，又有多少問題蛋已被購買吃下肚，衛生局坦言「急得跳腳」，呼籲全聯總公司盡速提供完整資料，以釐清流向、保障消費者食安。

衛生局 雲林 毒雞蛋

延伸閱讀

毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

守護3000年雲林繩紋與營埔文化記憶 湖山水庫人文遺址館搶先看

大浪打翻漁船 雲林海巡守望哨通報附近船救起漁民

她好奇全聯「綠色包裝瑞穗鮮乳」差在哪？ 眾人全好評：連醫生都推

相關新聞

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝...

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視...

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目...

彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標。彰化縣衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，僅2件超標，其餘8件均合...

芬普尼蛋噴印末碼「C」代表籠飼 動團：不重視母雞健康難避免藥殘蛋

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估15萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。動團表示，本次抽驗出芬普尼的雞蛋噴印...

彰化740顆問題雞蛋流入台南670顆已售出 議員：強化資訊公開

彰化縣1處畜牧場生產的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留，全台爆發15萬顆問題雞蛋流入市場，台南也受到波及，經衛生局清查，大全聯佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。