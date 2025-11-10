快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

彰化蛋品驗出芬普尼 農政與環保單位今再度稽查 釐清汙染源

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，該牧場外是一片稻田，汙染到底是來自場內或場外，農政單位稽查釐清中。圖／民眾提供
彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」被檢出芬普尼代謝物超標，該牧場外是一片稻田，汙染到底是來自場內或場外，農政單位稽查釐清中。圖／民眾提供

彰化縣某牧場出貨到鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋」檢出芬普尼代謝物超標，緊急下架銷往9縣市的15萬顆雞蛋，今天彰化縣農業處、環保局人員前往畜牧場再次稽查，要釐清汙染來源。

衛生局配合衛福部食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測，抽驗發現彰化縣某牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，並已流向9縣市的全聯、楓康等販售通路，昨天緊急通知全面下架禁售。

今天上午彰化縣府農業處、動物防疫所、環保局等單位聯合前往該牧場再度查驗，並要釐清汙染來源。而牧場大門深鎖，負責人並未出面回應媒體。

彰化縣衛生局指出，檢驗的「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為114年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，已超出法定標準值0.01ppm三倍。

農政單位目前還在調查造成蛋品汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲農藥，也可能是來自畜牧場外的環境用藥，目前都還在釐清汙染源。

牧場 芬普尼

延伸閱讀

整理包／毒雞蛋風暴來襲！9大品牌曝光、吃了怎麼辦、如何退貨？3步驟快速解決

毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

芬普尼中毒有什麼症狀？吃很多含芬普尼的蛋怎麼辦？專家教安全排毒法！

相關新聞

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝...

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視...

快查溯源碼I47045！芬普尼蛋燒到南投已下架810盒 問題蛋可退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，且銷往國內10縣市的全聯、楓康等販售通路商，南投縣也入列。南投縣衛生局表示，目...

彰化蛋驗出芬普尼非持續性 將朝環境汙染追查

彰化縣一養雞場生產的雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量超標。彰化縣衛生局指出，當時抽驗10件雞蛋中，僅2件超標，其餘8件均合...

芬普尼蛋噴印末碼「C」代表籠飼 動團：不重視母雞健康難避免藥殘蛋

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估15萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。動團表示，本次抽驗出芬普尼的雞蛋噴印...

彰化740顆問題雞蛋流入台南670顆已售出 議員：強化資訊公開

彰化縣1處畜牧場生產的雞蛋被驗出農藥芬普尼殘留，全台爆發15萬顆問題雞蛋流入市場，台南也受到波及，經衛生局清查，大全聯佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。