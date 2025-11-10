毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

台灣再現毒雞蛋，彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆蛋品流入10縣市的全聯、楓康超市通路，雲林縣衛生局已要求縣內37家全聯、1家大全聯立即下架問題蛋品，今再度前往稽查確認是否全面下架，並提醒購買該批產品的消費者可向原購買商提出退換貨。

食藥署表示，問題蛋品約15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市之全聯、楓康等販售通路商，且蛋品以不同品牌在市面上販售，特定批號以及有效日期的產品，都已經列入這波下架名單內。

雲林縣衛生局表示，食藥署公告下架回收的蛋品有四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選、鮮健蛋品洗選蛋等品項，11月8日接獲通知後，已啟動查察縣內37家全聯及1家大全聯販售點，經查有問題的雞蛋都已全面預防性下架。