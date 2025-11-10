快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

芬普尼毒蛋風波！全聯再發聲明曝光蛋品管理流程 3道關卡檢驗把關

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
彰化一處畜牧場日前驗出農藥殘留芬普尼，蛋品流向9縣市，粗估15萬顆蛋受影響。記者邱德祥／攝影
彰化一處畜牧場日前驗出農藥殘留芬普尼，蛋品流向9縣市，粗估15萬顆蛋受影響。記者邱德祥／攝影

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，蛋品流向全聯、楓康等通路及其他9縣市，引發食安關注。

全聯表示，於接獲通知後，全聯與大全聯已依規定立即下架相關批號商品。今日更再度發出聲明說明蛋品管理流程，全聯指出，所有新品上架前，供應商皆須提供合格檢驗報告作為進貨依據；平日則依年度計畫針對不同品類與供應商進行例行性檢驗。此外，當地方政府至門市抽驗時，全聯也會同步進行平行送驗，以確保食安把關。

全聯強調，此次事件顯示即使設有多重檢驗機制，仍難完全避免問題商品流入市面。針對涉案批號商品，門市已在第一時間全數下架，並提供退貨機制，消費者可憑原交易完整發票至購買門市辦理退貨。

不確定是否購買到問題蛋的民眾，可查看雞蛋溯源碼是否為「I47045」，若批號為I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C，應立即停止食用並盡速退貨。全聯表示，後續將全面檢視檢驗流程與作業環節，持續強化供應鏈監管，確保消費者食得更安心。

食安 消費者 雞蛋

延伸閱讀

農業部：飼料未檢出芬普尼 靜待環境抽驗結果

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

毒雞蛋造成另一波食安恐慌！石崇良：違規畜牧場的雞蛋全面預防性下架

芬普尼中毒有什麼症狀？吃很多含芬普尼的蛋怎麼辦？專家教安全排毒法！

相關新聞

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝...

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視...

整理包／毒雞蛋風暴來襲！9大品牌曝光、吃了怎麼辦、如何退貨？3步驟快速解決

重大食安警報再度響起！衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台十個縣市。知名通路如全聯、楓康等均受影響，相關產品已被要求立即下架回收、停止販售。聯合新聞網特別製作整理包，告訴民眾什麼是芬普尼、哪些雞蛋受污染，以及對人體的可能影響。

毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

台灣再現毒雞蛋，彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆蛋品流入10縣市的全聯、...

芬普尼毒蛋風波！全聯再發聲明曝光蛋品管理流程 3道關卡檢驗把關

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超...

毒雞蛋再現 桃園楓康超市2店緊急下架10盒

彰化縣衛生局日前清查轄內畜牧場蛋品，檢出文雅畜牧場出貨的雞蛋含有芬普尼代謝物超標，全台約15萬顆問題蛋流向10縣市。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。