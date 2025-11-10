芬普尼毒蛋風波！全聯再發聲明曝光蛋品管理流程 3道關卡檢驗把關

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，蛋品流向全聯、楓康等通路及其他9縣市，引發食安關注。

全聯表示，於接獲通知後，全聯與大全聯已依規定立即下架相關批號商品。今日更再度發出聲明說明蛋品管理流程，全聯指出，所有新品上架前，供應商皆須提供合格檢驗報告作為進貨依據；平日則依年度計畫針對不同品類與供應商進行例行性檢驗。此外，當地方政府至門市抽驗時，全聯也會同步進行平行送驗，以確保食安把關。

全聯強調，此次事件顯示即使設有多重檢驗機制，仍難完全避免問題商品流入市面。針對涉案批號商品，門市已在第一時間全數下架，並提供退貨機制，消費者可憑原交易完整發票至購買門市辦理退貨。

不確定是否購買到問題蛋的民眾，可查看雞蛋溯源碼是否為「I47045」，若批號為I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C，應立即停止食用並盡速退貨。全聯表示，後續將全面檢視檢驗流程與作業環節，持續強化供應鏈監管，確保消費者食得更安心。