毒雞蛋再現 桃園楓康超市2店緊急下架10盒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
食藥署公布，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼。示意圖。圖／聯合報系資料照片

彰化縣衛生局日前清查轄內畜牧場蛋品，檢出文雅畜牧場出貨的雞蛋含有芬普尼代謝物超標，全台約15萬顆問題蛋流向10縣市。桃園市衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局通報後，立即啟動稽查，發現轄內楓康超市內壢店和青埔店受波及，2店共進貨53盒問題蛋品，目前2店已下架10盒雞蛋退回總公司。

衛生局長賈蔚指出，桃園受影響範圍相對較小，僅楓康超市內壢店和青埔店進貨這批問題蛋品。除了立即下架溯源碼I47045的蛋品外，同一公司的其他產品也已預防性下架。

衛生局統計，楓康超市內壢店「四日鮮蛋盒蛋」共售出39盒、下架1盒，內壢及青埔店共進貨「巨卵」13盒、下架9盒；兩品項共退回10盒至總公司，並追蹤複驗及張貼告示。衛生局11月針對雞蛋是否含芬普尼已抽17件，今日將續抽5件，兵分六線查核，持續加強監測。

楓康超市營業處資深處長簡肇毅表示，全台52家楓康門市中，四日鮮蛋總進貨600盒已下架414盒，巨卵蛋總進貨126盒已下架87盒；自昨晚公布消息至今，電話詢問數量不多，實際退貨民眾約8位，總計退貨15盒；四日鮮蛋品牌有其他供應商，未來將持續進貨，消費者無需過度擔心，若有疑慮可退貨。

市議員李宗豪今天在議會質詢時建議，市府應建立「食品安全風險即時通報群組」，納入衛生局、農業局、教育局、經發局及新聞處等單位，一旦檢出異常能同步啟動稽查、下架與公告，縮短應變時間。

李宗豪也說，雞蛋農藥問題往往與飼料來源或除蟲用藥誤用有關，要求農業局與衛生局定期抽驗蛋品藥物殘留，加強飼料及環境用藥監督與教育輔導，建立追溯與預防機制。

市長張善政表示，市府已有食安風險通報機制，由副市長王明鉅督導相關局處協調。農業局長陳冠義表示，全市33家蛋場都會定期稽查，將依中央配額執行抽檢，並加強畜牧場用藥輔導教育，從源頭降低農藥殘留風險。

