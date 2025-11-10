溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，蛋品流向全聯、楓康等通路及其他9縣市；這是國內首次透過雞蛋溯源碼追蹤公布問題蛋品的案例，才讓追查流向更迅速、明確。

彰化縣2017年曾有蛋雞場的雞蛋被檢驗出含有芬普尼殘留，當時啟動全國大抽檢，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，過去雞蛋追溯難度高，只能依出貨單人工比對，若出現「混蛋」情形，問題蛋與正常蛋混雜，最終往往必須整批報廢，如今有了溯源碼，不僅能精準追蹤來源，衛生單位也能依批號進行抽驗，大幅提升食安管理效率。

葉彥伯說，現在雞蛋進入洗選場後會噴印「溯源碼」，上排為畜牧場代號，下排則是包裝日期與生產方式，如同雞蛋的「身分證」。這次正因溯源制度趨於完善，衛生單位才能在檢出異常後，立即鎖定牧場來源與相關批號，第一時間指示全批次下架封存，並回收問題蛋品。

葉彥伯也說，溯源碼制度讓蛋品問題不再「混不清」，可提升市場透明度，也不會在問題蛋影響消費者信心。這次預防性下架約15萬顆雞蛋，並非全數超標，而是根據溯源碼同批處理；當中約12萬顆流向大型通路商，全聯、楓康於本月5日接獲通知下架，其餘3萬顆則分散於各縣市零售商，由地方衛生單位追查中。