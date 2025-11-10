快訊

農業部：飼料未檢出芬普尼 靜待環境抽驗結果

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
食藥署公布，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼。示意圖。圖／聯合報系資料照片
食藥署公布，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼。示意圖。圖／聯合報系資料照片

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估15萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。農業部表示，目前該畜牧場飼料並未驗出芬普尼，彰化縣農業局今也已針對環境抽檢，近期將公布抽驗結果。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，根據國際食品法典委員會規定，芬普尼在雞蛋容詐殘留量訂為20ppb，日本及澳洲訂為20ppb，美國則訂為30ppb，我國則訂為10ppb，而此次雞蛋驗出芬普尼殘留量約為30ppb，確實超出國內標準，成年人每天吃8顆芬普尼殘留雞蛋才會超出每日容許攝入量，民眾無須過於緊張。

林漢章說，我國自2015年9月起，即針對散裝雞蛋依黏貼溯源標籤於散裝蛋箱上的方武進行溯源管理，2022年1月起則進一步針對洗選鮮蛋依逐顆實印溯源碼的方式，進行雞蛋生產溯源管理。此次雞蛋驗出芬普尼殘留個案，已於最短時間內自雞蛋零售端溯回至生產端，並立即啟動下架回收等一連串動作，實應歸功於國內生鮮雞蛋有完整的雞蛋溯源制度及措施，確保國人食安。

全國養難協會呼籲，請消費者對國產生鮮雞蛋繼續保持信心，切勿恐慌，協會同時也向國內蛋雞場喊話，為確保消費者食品安全，請各產區雞場切勿將農藥、環境用藥或其他非法的動物用藥品使用於雞隻身上，以免受詞且影響產業形象。

農業部畜牧司表示，目前畜牧場的飼料並未驗出芬普尼成分，彰化縣農業局今也已針對環境抽檢，靜待抽驗結果的公布。

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

毒雞蛋造成另一波食安恐慌！石崇良：違規畜牧場的雞蛋全面預防性下架

芬普尼中毒有什麼症狀？吃很多含芬普尼的蛋怎麼辦？專家教安全排毒法！

15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝...

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視...

整理包／毒雞蛋風暴來襲！9大品牌曝光、吃了怎麼辦、如何退貨？3步驟快速解決

重大食安警報再度響起！衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台十個縣市。知名通路如全聯、楓康等均受影響，相關產品已被要求立即下架回收、停止販售。聯合新聞網特別製作整理包，告訴民眾什麼是芬普尼、哪些雞蛋受污染，以及對人體的可能影響。

毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

台灣再現毒雞蛋，彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆蛋品流入10縣市的全聯、...

芬普尼毒蛋風波！全聯再發聲明曝光蛋品管理流程 3道關卡檢驗把關

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超...

毒雞蛋再現 桃園楓康超市2店緊急下架10盒

彰化縣衛生局日前清查轄內畜牧場蛋品，檢出文雅畜牧場出貨的雞蛋含有芬普尼代謝物超標，全台約15萬顆問題蛋流向10縣市。桃園...

