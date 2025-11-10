農業部：飼料未檢出芬普尼 靜待環境抽驗結果

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估15萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。農業部表示，目前該畜牧場飼料並未驗出芬普尼，彰化縣農業局今也已針對環境抽檢，近期將公布抽驗結果。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，根據國際食品法典委員會規定，芬普尼在雞蛋容詐殘留量訂為20ppb，日本及澳洲訂為20ppb，美國則訂為30ppb，我國則訂為10ppb，而此次雞蛋驗出芬普尼殘留量約為30ppb，確實超出國內標準，成年人每天吃8顆芬普尼殘留雞蛋才會超出每日容許攝入量，民眾無須過於緊張。

林漢章說，我國自2015年9月起，即針對散裝雞蛋依黏貼溯源標籤於散裝蛋箱上的方武進行溯源管理，2022年1月起則進一步針對洗選鮮蛋依逐顆實印溯源碼的方式，進行雞蛋生產溯源管理。此次雞蛋驗出芬普尼殘留個案，已於最短時間內自雞蛋零售端溯回至生產端，並立即啟動下架回收等一連串動作，實應歸功於國內生鮮雞蛋有完整的雞蛋溯源制度及措施，確保國人食安。

全國養難協會呼籲，請消費者對國產生鮮雞蛋繼續保持信心，切勿恐慌，協會同時也向國內蛋雞場喊話，為確保消費者食品安全，請各產區雞場切勿將農藥、環境用藥或其他非法的動物用藥品使用於雞隻身上，以免受詞且影響產業形象。

農業部畜牧司表示，目前畜牧場的飼料並未驗出芬普尼成分，彰化縣農業局今也已針對環境抽檢，靜待抽驗結果的公布。