芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。

全聯表示，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

關於蛋品管理流程，全聯則表示，首先會要求供應商於新品上架前須提供符合標準之檢驗報告作為進貨依據，此外，平日則依年度計畫針對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，亦同步進行平行送驗。

全聯指出，本次事件在管理上已有多道程序把關，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨，後續仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。