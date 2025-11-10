毒雞蛋造成另一波食安恐慌！石崇良：違規畜牧場的雞蛋全面預防性下架

針對彰化縣文雅畜牧場的雞蛋農藥殘留超標事件，衛福部長石崇良今天出席國健署「不孕症試管嬰兒補助4周年」記者會時表示，該畜牧場在市面上的所有產品，已經要求預防性全面下架，也會進行逐批檢驗，稍晚食藥署也會出現說明。

石崇良指出，11月4日例行檢查發現到的問題蛋，是由中央聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，從112年、113年、114年已連續3年都對市面上的銷售蛋品進行查驗。雞蛋上市前，由畜牧場自行負責，食藥署是針對後市場抽驗，這次檢出禁用農藥芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量達0.03ppm。

依台灣的規定，芬普尼不能用在食用動物身上。石崇良強調，這是事件不是飼料殘留，並非飼養過程中的添加物，應是環境汙染所造成。被驗出芬普尼殘留超標的產品都是洗選蛋，上面批次非常清楚，其他批次也會逐批查驗，目前都預防性下架。

石崇良說，違規的文雅畜牧場位在彰化縣，已經由彰化縣衛生局釐清責任歸屬，然後再依據「食安法」做處分，罰則會是6萬元以上、2億元以下。目前的處理情形已經要求文雅畜牧場的雞蛋產品全面下架，至於是否流入其他通路，後續處理流程，下午會再召開記者會詳細說明。