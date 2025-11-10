快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

聽新聞
0:00 / 0:00

毒雞蛋造成另一波食安恐慌！石崇良：違規畜牧場的雞蛋全面預防性下架

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，違規畜牧場的雞蛋已全面預防性下架。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，違規畜牧場的雞蛋已全面預防性下架。記者廖靜清／攝影

針對彰化縣文雅畜牧場的雞蛋農藥殘留超標事件，衛福部長石崇良今天出席國健署「不孕症試管嬰兒補助4周年」記者會時表示，該畜牧場在市面上的所有產品，已經要求預防性全面下架，也會進行逐批檢驗，稍晚食藥署也會出現說明。

石崇良指出，11月4日例行檢查發現到的問題蛋，是由中央聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，從112年、113年、114年已連續3年都對市面上的銷售蛋品進行查驗。雞蛋上市前，由畜牧場自行負責，食藥署是針對後市場抽驗，這次檢出禁用農藥芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量達0.03ppm。

依台灣的規定，芬普尼不能用在食用動物身上。石崇良強調，這是事件不是飼料殘留，並非飼養過程中的添加物，應是環境汙染所造成。被驗出芬普尼殘留超標的產品都是洗選蛋，上面批次非常清楚，其他批次也會逐批查驗，目前都預防性下架。

石崇良說，違規的文雅畜牧場位在彰化縣，已經由彰化縣衛生局釐清責任歸屬，然後再依據「食安法」做處分，罰則會是6萬元以上、2億元以下。目前的處理情形已經要求文雅畜牧場的雞蛋產品全面下架，至於是否流入其他通路，後續處理流程，下午會再召開記者會詳細說明。

牧場 石崇良

延伸閱讀

芬普尼中毒有什麼症狀？吃很多含芬普尼的蛋怎麼辦？專家教安全排毒法！

15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

再拋政策！衛福部擬擴大在宅急症照顧對象 石崇良：真的慢了…沒辦法

衛福部明年啟動孤老普查、擴大兒童照顧 石崇良：關懷長者也守護孩子

相關新聞

溯源碼改寫食安追蹤 彰化以雞蛋身分證追流向、民眾可退貨

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝...

芬普尼蛋下架 全聯：全力協助退貨

15萬顆雞蛋檢出農藥殘留芬普尼代謝物超標，不少蛋可能已經被不知情的民眾吃下肚，全聯表示，將全力協助退貨，而後續仍持續檢視...

整理包／毒雞蛋風暴來襲！9大品牌曝光、吃了怎麼辦、如何退貨？3步驟快速解決

重大食安警報再度響起！衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台十個縣市。知名通路如全聯、楓康等均受影響，相關產品已被要求立即下架回收、停止販售。聯合新聞網特別製作整理包，告訴民眾什麼是芬普尼、哪些雞蛋受污染，以及對人體的可能影響。

毒蛋風暴再起流入10縣市 雲林38家超市急下架

台灣再現毒雞蛋，彰化縣在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標3倍，估計15萬顆蛋品流入10縣市的全聯、...

芬普尼毒蛋風波！全聯再發聲明曝光蛋品管理流程 3道關卡檢驗把關

彰化縣府衛生局配合衛福部食藥署抽驗，發現縣內一家牧場出貨至鮮健洗選蛋場的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超...

毒雞蛋再現 桃園楓康超市2店緊急下架10盒

彰化縣衛生局日前清查轄內畜牧場蛋品，檢出文雅畜牧場出貨的雞蛋含有芬普尼代謝物超標，全台約15萬顆問題蛋流向10縣市。桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。