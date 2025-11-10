15萬顆毒雞蛋流入九縣市 食藥署一圖3步驟教民眾如何自保

國內又見重大食安事件，衛福部食藥署昨晚緊急公布，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物殘留超標三倍，共十五萬顆蛋品，流入十個縣市，包括全聯、楓康等通路，需立即下架回收、停止販售。為何蛋品會檢出芬普尼？民眾有什麼注意事項，聯合新聞網為大家整理關鍵問題。

●如何分辨毒雞蛋，食藥署三步驟教民眾：

1.確認檢出

查看蛋品上噴印的溯碼編號

第一行：(畜牧場/洗選場)147045

第二行：(包裝日期/生產方式)251023C、251027C,251030C,251103C

2.請勿食用

請勿食用相關溯源編號之蛋品

3.退貨回收

消費者購買到相關溯源編號的蛋品，請至原購買店退貨。

●什麼是「芬普尼」、目前國內使用規定？蛋品檢出標準為何？

芬普尼（Fipronil）是一種廣效殺蟲劑，對甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性；也用於環境衛生用藥、寵物跳蚤／蜱蟲防治等。

芬普尼對昆蟲具毒性，我國目前核准用於動物用藥、農藥及環境用藥。但芬普尼對哺乳類及家禽同樣具神經毒性，因此禁止使用於食用禽畜。若誤用於雞舍環境或混入飼料，恐導致雞隻攝入，最終進入蛋品。

長期或大量暴露於芬普尼，動物試驗中發現肝、腎、甲狀腺等器官可能受損的跡象；且在某些實驗中被評估為「可能致癌物」。

根據食藥署公告，蛋品中「芬普尼代謝物」超過殘留容許量即屬不合格。目前公告「動物產品中農藥殘留容許量標準」中，蛋品為 0.01 ppm（即 10 ppb）為上限。當雞蛋檢出值如 0.03 ppm （即 30 ppb） 時，即屬超標（超出 0.01 ppm）情況。

●為何雞蛋會殘留芬普尼？

雞隻飼料中的玉米或其他原料可能來自使用芬普尼防蟲害的國外（如美國）飼料作物，雞隻食用後蛋中殘留出現。

養雞場或其周邊環境可能使用芬普尼做為除蟲或防治紅火蟻、螞蟻等，導致環境污染（如飼料、地面、除蟲藥劑）進而進入蛋品。

雖然較少見，但過去部分蛋雞場可能錯誤或非法使用芬普尼做為雞隻寄生蟲防治藥物（但這已被禁止且替代藥物已被推薦）。

● 殘留芬普尼的雞蛋還能吃嗎？

從急性中毒角度看，目前檢出的量（如 0.03 ppm） 不太可能在單次或短期內造成明顯急性中毒。專家指出雖有頭暈、噁心、抽搐等症狀，但那是極高劑量暴露情況。

但從長期累積風險角度看，仍有疑慮。專家提醒：如果長期、反覆吃進含有殘留的蛋，可能對肝、腎、甲狀腺造成潛在影響。

消費者現階段建議立即停止食用已被下架或回收的批號雞蛋。若買到被通報有問題的批號，應退貨或停止食用。若是普通已知符合檢驗標準的雞蛋，偶爾食用風險不高，但從預防角度，選擇來源清楚、品牌可信、溯源碼明確的產品較佳。

● 含芬普尼雞蛋目前查出有多少？

食藥署與彰化縣衛生局估算受影響蛋品約15 萬顆，流向 9 個縣市販售通路。

9個縣市是桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等，包括全聯、楓康等販售通路商，應下架回收的市售包裝蛋品共9項：

1. 四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

2. 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

3. 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4. 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

5. 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

6. 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

7. 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

8. 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

9. 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

食藥署請消費者停止使用上述雞蛋，請通路商全面提供退貨回收服務。

● 這陣子雞蛋還能吃嗎？吃雞蛋要注意什麼事情？

大部分雞蛋依目前抽驗資訊應屬合格品。關鍵是選擇來源明確、批號可查、品牌信賴的產品。若購買的是上述已通報、下架的批號，就應避免食用。

吃雞蛋的注意事項：

1.購買時查看包裝上是否有「溯源碼」或清楚來源資訊。

2.留意品牌的公開回收資訊，如有公告批號應避免。

3.儲存雞蛋時放入冰箱冷藏較佳，且避免直接曝置，減少細菌滋生風險。

4.烹調時應確保蛋熟透，尤其是免疫較弱族群，如嬰幼兒、孕婦、長者、免疫力弱者，建議避免吃半熟或生雞蛋。

5.若家庭有購買上述受影響批號雞蛋，應立即持發票至該通路辦理退貨或退費。