整理包／毒雞蛋風暴來襲！9大品牌曝光、吃了怎麼辦、如何退貨？3步驟快速解決

重大食安警報再度響起！衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台十個縣市。知名通路如全聯、楓康等均受影響，相關產品已被要求立即下架回收、停止販售。《聯合新聞網》特別製作整理包，告訴民眾什麼是芬普尼、哪些雞蛋受污染，以及對人體的可能影響。

文章目錄 芬普尼是什麼？

芬普尼汙染來源

為何雞蛋會殘留芬普尼？

首次溯源碼追流向

違規蛋品回收下架名單

買到毒雞蛋怎麼辦？

吃到毒雞蛋怎麼辦？

遇到毒雞蛋3步驟解決

芬普尼是什麼？

芬普尼（Fipronil）是一種廣譜性殺蟲劑，主要用於控制害蟲，例如跳蚤、蟑螂、白蟻、螞蟻、和其他昆蟲。它屬於苯基吡嗪類化學物質，作用於昆蟲的中樞神經系統，阻斷γ-氨基丁酸（GABA）受體，導致神經訊號傳遞失常，最終使昆蟲死亡。

主要用途

農業：用於防治作物害蟲（如稻田、蔬菜、水果等）。

寵物用藥：常見於跳蚤、蜱蟲防治藥物，例如滴劑或項圈。

公共衛生：控制家居害蟲和白蟻。

毒性：對昆蟲毒性很高，但對哺乳類（如人類）相對低毒，但若大量接觸仍可能引起頭暈、嘔吐、癲癇等症狀。

芬普尼汙染來源

彰化縣政府初步追查汙染原因，由於芬普尼可能用於除蟲環境用藥，也可能是來自畜牧場外的環境或農業用藥，目前仍在調查中。另針對違規情節，將處以業者六萬以上、兩億元以下罰鍰。

為何雞蛋會殘留芬普尼？

雞隻的飼料中，如玉米或其他原料，可能來自使用芬普尼防治蟲害的國外作物（例如美國）。當雞隻食用這些飼料後，芬普尼可能會殘留在蛋中。

此外，養雞場或其周邊環境可能使用芬普尼進行除蟲或防治紅火蟻、螞蟻等，導致環境污染（如飼料、地面或除蟲藥劑），進而使蛋品受到污染。雖然較少見，但過去部分蛋雞場曾錯誤或非法使用芬普尼作為雞隻寄生蟲防治藥物；這種做法目前已被禁止，且已有替代藥物被推薦使用。

首次溯源碼追流向

現在雞蛋進入洗選場後會噴印「溯源碼」，上排為畜牧場代號，下排則是包裝日期與生產方式，如同雞蛋的「身分證」。衛生局提醒，民眾可檢視家中雞蛋溯源碼是否為「I47045」，若批號為 I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C，應立即停止食用，並憑完整發票至原購買店退貨。

雞蛋進入洗選場後會噴印「溯源碼」，上排為畜牧場代號，下排則是包裝日期與生產方式，如同雞蛋的「身分證」。圖／彰化縣府提供

違規蛋品回收下架名單

鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供

彰化縣衛生局指出，「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為114年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，超出法定標準值0.01ppm三倍，立即要求文雅畜牧場提交全批次蛋品運銷紀錄，而該批蛋品主要供應全聯、楓康等大型通路。

產品名稱 包裝規格 有效日期 溯源編碼 四日鮮蛋 10粒裝 114.11.23 I47045‑251103C 巨的卵（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.08 I47045‑251103C 大巨蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.11.27 I47045‑251023C 大巨蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.01 I47045‑251027C 大巨蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.04 I47045‑251030C 大巨蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.08 I47045‑251103C 悠活鮮蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.11.11 I47045‑251023C 富翁洗選蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.11.21 I47045‑251023C 富翁洗選蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.11.28 I47045‑251030C 初卵頭窩蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.11.21 I47045‑251023C 四季巨蛋（白殼） 10粒裝 114.11.21 I47045‑251023C 香草園洗選蛋 10顆 114.11.25 I47045‑251027C 香草園洗選蛋 10顆 114.12.02 I47045‑251103C 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.01 I47045‑251027C 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.04 I47045‑251030C 鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋） 10粒裝 114.12.08 I47045‑251103C

資料來源：彰化縣衛生局

買到毒雞蛋怎麼辦？

鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供

全聯發布聲明指出，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

楓康超市發布聲明指出，消費者如有購買到以上批號產品可憑發票或食物到原購買店，由各分店人員協助辦理退換貨事宜。

食安處提醒，若家中仍留有相關批號蛋品請暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，或是撥打通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。

吃到毒雞蛋怎麼辦？

林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，成年人每天如吃8顆毒雞蛋，才會超出每日容許攝入量，民眾無須過於緊張。

依國際食品法典委員會（CODEX）建議，每人每日「芬普尼」容許攝入量值為每公斤0.2微克，顏宗海舉例，60公斤成年人每日容許攝入量，建議1日應在12二微克以下，大約8顆蛋。雖然不可能一日吃到這麼多蛋，但農藥殘留仍有安全疑慮，政府應加強查核，維護消費者權益。

如果不小心吃到毒雞蛋，多補充開水每日至少1800c.c.以上，若流汗多更要增加水量，因芬普尼屬脂溶性的物質，在人體可由腸胃道排出，少部分會透過尿液排出，多喝水、多吃高纖蔬果，可以加速代謝排除。

遇到毒雞蛋3步驟解決

食藥署表示，請暫停食用溯源碼 I47045 開頭的雞蛋，若已購買，可至原通路退貨。圖／食藥署提供

1.確認檢出

查看蛋品上噴印的溯碼編號。

第一行：(畜牧場/洗選場)147045

第二行：(包裝日期/生產方式)251023C、251027C,251030C,251103C

2.請勿食用

請勿食用相關溯源編號之蛋品。

3.退貨回收

消費者購買到相關溯源編號的蛋品，請至原購買店退貨。