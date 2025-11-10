雞蛋芬普尼超標！禽畜禁藥 雞農：可能環境用藥汙染

彰化一處畜牧場驗出芬普尼超標雞蛋，粗估十五萬顆蛋受影響，已經緊急通知業者端回收下架。雞農表示，由於芬普尼已經是禽畜禁藥，最有可能是用於環境用藥時，或是農民防治作物害蟲時某個環節讓飼料不慎受到汙染所致。

彰化縣衛生局表示，未在飼料驗出芬普尼，將再釐清是否環境用藥有問題。

為確保畜禽產品的用藥安全，農委會（現農業部）自二○一七年起已將芬普尼列為雞蛋及雞肉中藥物殘留監測的常規檢驗項目，芬普尼農藥粒劑用於防治入侵紅火蟻、水稻及玉米害蟲；一般環境用藥方面，主要防治蟑螂、螞蟻的餌劑，民眾可直接購買使用；另核准作為犬貓身上的扁虱、跳蚤和蜱蟲防治使用，但嚴禁作為人類食用的飼養禽畜中使用。

台灣優良蛋品發展協會理事長邱石崇表示，芬普尼一般用在環境防蚊蟲，芬普尼以前是噴在雞的身上除蟲，一般畜牧場都在郊外蚊蟲較多，可能環境用藥時不慎汙染到飼料，但應進一步釐清超標原因。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，雞場現在的除蟲都使用飼料添加的許可藥物，都是安全的，芬普尼已經不得使用禽畜身上，因此可先排除雞隻本身的使用，應該是環境用藥的環節被汙染，也有可能農民種蔬菜時用於防治害蟲不慎汙染飼料所致。

有雞農指出，上次芬普尼雞蛋事件讓雞農受到很大衝擊，不太可能再將芬普尼用於雞隻身上，不排除其他動物如鳥等，接觸到環境使用的含芬普尼成分藥物再接觸到禽舍飼料導致。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，目前環境衛生用藥和農藥仍有含芬普尼成分產品，但已規定不得用在禽畜，環境部會和彰化縣環保局了解這次驗出芬普尼超標的可能原因。