彰化蛋場驗出超標芬普尼 15萬顆蛋下架 農政單位追汙染源

彰化縣衛生局配合衛福部食品藥物管理署進行禽畜水產品藥物殘留監測，抽驗發現彰化縣某牧場出貨至鮮健洗選蛋場販售的「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代謝物超標，並已流向其他9縣市的全聯、楓康等販售通路，汙染原因農政單位正在調查。

彰化縣衛生局指出，檢驗的「鮮健蛋品洗選蛋」有效日期為114年11月27日、溯源標示「I47045-251023C」，檢出芬普尼代謝物含量達0.03ppm，已超出法定標準值0.01ppm三倍。衛生局已命鮮健洗選蛋場全批次蛋品停止販售、下架封存，同批號及相關批次產品亦全數回收，以防止問題蛋流入市面。

衛生局指出，該批蛋品主要供應全聯、楓康等大型通路，分銷至台中、雲林、南投、台南、高雄、嘉義縣市、桃園、新竹縣等九個縣市。地方衛生單位已陸續執行預防性下架措施，農政單位也同步啟動移動管制，防止問題蛋跨區流通。

下架蛋品的溯源編碼為「I47045」，包含多項市售品牌及包裝型式，涉及批號與有效日期如下：

四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選蛋、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋及鮮健蛋品洗選蛋等，共十三款包裝規格。有效日期分布於114年11月11日至12月8日之間，均列為須下架批次。

衛生局表示，出貨的15萬顆雞蛋並非全部汙染，有些檢驗是合格的，但同批雞蛋仍全數預防性下架。該場所出貨雞蛋多經鮮健洗選蛋場再轉售各地，也有少量直接供應外縣市蛋品商。

彰化縣政府表示，這也是我國首次以溯源碼追蹤食安公布問題蛋品，彰化農政衛政過去幾年配合中央力推蛋品溯源碼政策，不論是消費者還是業者，可以直接從溯源碼得知蛋品是否安全。衛生局依據生產日期及批號進行抽驗，釐清問題蛋品的溯源碼，除了更精準掌握問題蛋品流向，進行下架外，也可供消費者和下游業者掌握蛋品是否合格。