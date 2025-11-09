雞蛋檢出芬普尼殘留 竹縣2超市預防性下架

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼超標，15萬顆問題雞蛋流向新竹縣等9縣市，竹縣府衛生局今晚表示，經盤點轄內2家楓康超市有進貨，已啟動預防性下架稽查。

衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03ppm，不符合規定。

經清查約15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市9縣市的全聯、楓康等通路。

新竹縣衛生局表示，7日接獲彰化縣衛生局通報轄內楓康超市進貨疑慮蛋品，當日立即啟動預防性下架稽查。

衛生局指出，經盤點新竹縣轄內2家楓康超市有進貨此批蛋品，分別為光明店（進貨量1640顆、現場170顆預防性下架）及嘉豐店（進貨量200顆、現場90顆預防性下架）。

衛生局表示，當日已完成疑慮蛋品下架，持續追蹤查察相關預防性下架通知，後續相關疑慮產品也將一律預防性下架。