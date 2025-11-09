雞蛋檢出芬普尼殘留 台中楓康、全聯急下架逾千盒

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，台中市政府今天表示，已要求各通路相關批號蛋品預防性下架，包括楓康超市、全聯福利中心配合下架逾千盒。

食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

台中市政府今天晚間透過文字稿表示，台中市下架情形，楓康超市鮮健盤蛋進貨2460台斤，預防性下架481台斤、售出1979台斤。鮮健四日鮮蛋進貨420盒，預防性下架122盒、售出298盒。鮮健巨的卵（白殼雞蛋）進貨74盒，預防性下架20盒、售出54盒。

全聯福利中心進貨量尚未提供，已完成各店預防性下架，其中富翁洗選蛋預防性下架147盒、香草園洗選蛋預防性下架949盒。

另有兩家蛋商，其中一家進貨55籃（每籃20台斤）合計1100台斤、售出1040台斤（52籃），退貨60台斤（3籃）；另一家進貨160籃（每籃20台斤）合計3200台斤蛋品已全數售罄。

台中市食安處表示，市府從民國113年迄今已抽驗蛋品共226件，其中86件進行禽畜產品農藥殘留檢測（含芬普尼代謝物），結果皆符合規定，將持續與中央與其他縣市衛生單位橫向聯繫，掌握流向與產品清查結果，把關食品安全。

食安處提醒，若家中仍留有相關批號蛋品請暫停食用，並持購買單據至原購買通路進行退換貨，或是撥打通路的客服電話詢問，確保自身消費權益。