彰化雞蛋檢出農藥超標 高雄鳳山賣場未主動通知消費者將挨罰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。圖／高市衛生局提供
彰化縣出產雞蛋驗出農藥「芬普尼」超標，高市衛生局7日接獲通報後前往進貨公司全聯實業公司鳳山分公司稽查，共進貨242盒、售出31盒，其中「悠活鮮蛋」已賣出197盒，因鳳山大全聯未主動通知消費者，高市衛生局今決議依違反食品安全衛生管理法，裁罰6萬以上2億元以下。

高市衛生局11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指稱該縣殼蛋產品有3品項疑似動物產品中農藥「芬普尼」超標流向高雄，當日派員至進貨商全聯實業公司所屬鳳山分公司稽查，確定業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分的雞蛋共242盒。

衛生局表示，四季巨蛋（白殼）14盒（114/11/21到期）、銷售剩7盒，初卵頭窩蛋（白殼）28盒（114/11/21到期）只剩21盒，悠活鮮蛋（白殼）200盒（114/11/11到期)只剩3盒。

衛生局表示，當日稽查即要求業者下架，並要主動通知購入該批產品消費者，衛生局人員昨日（8日）接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未依指示主動積極通知消費者，將依違反食品安全衛生管理法第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業公司裁罰6萬以上2億元以下罰鍰。

高市衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

衛生局 消費者

15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

衛福部食藥署今傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞...

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼 食藥署：估算15萬顆受影響

彰化一處畜牧場驗出毒蛋，粗估15萬顆蛋受影響！食藥署今日接獲彰化縣衛生局通知，查出一畜牧場產品驗出農藥芬普尼殘留，共有4...

又見毒蛋 毒物專家：大量食用芬普尼恐致癌

非洲豬瘟才安全下莊，雞蛋又出事！彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留，含量○點○三ppm，超過容許值三倍，林口長庚...

毒雞蛋再現 15萬顆流入10縣市

再現毒雞蛋！衛福部食藥署昨晚緊急發布重大食安事件，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋，在「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出芬普尼代...

雞蛋檢出芬普尼殘留 台中楓康、全聯急下架逾千盒

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，台中市政府今天表示，已要求各通路相關批號蛋品預防性下架，包括楓康超市、全聯福利中心配合下架逾...

彰化問題雞蛋流入台南…2店家127盒已全售出 衛生局緊急下架7盒

彰化縣1處畜牧場產品被驗出農藥芬普尼殘留，且問題雞蛋已流向9縣市販售通路商，其中，大全聯台南店及佳里店在10月24日共進...

