陳右欣空降台肥總座 台南綠營人士不意外：跟對人很重要
台南柳營農會前總幹事、農業部專委陳右欣接任台肥公司總經理，被認為是賴清德總統刻意拔擢。地方綠營人士直言「跟對人，很重要」，並指賴競選總統時陳賣力輔選，接掌台肥並不意外。國民黨台南資深議員蔡育輝更指這項人事安排當然是賴總統的關係，應是「還人情」。
地方傳聞陳右欣擬投入下屆台南市立委選舉，接任台肥總經理，有人視為是賴總統「拆彈」，化解黨內可能互打，也藉此拔擢「自己人」，陳在接掌台肥後，已表明「目前無規畫選舉」。
「跟對人，很重要。」台南綠營人士說，陳右欣與賴清德總統結緣相當早，賴清德任台南市長時，陳被安排至農業局歷練，約四年前獲賴推薦加入民進黨；陳在農業界逾十年，賴競選總統期間陳跟著競選團隊賣力輔選，能接掌台肥看似突兀，但深入分析並不意外，「算是朝中有人吧」。
蔡育輝說，陳右欣會接任台肥總經理，當然是賴總統的關係，賴甫上任台南市長時，對於原台南縣區的民代並不熟悉，陳右欣的公公陳進雄從中折衝幫了不少忙，加上陳右欣任農會總幹事時表現不錯，這次應該是「還人情」。
綠營人士說，年輕是陳右欣的優勢，當然也會被質疑是否有能力掌舵資產逾百億的台肥公司，尤其高薪更會被以放大鏡檢驗。
柳營區人和里長施明朝說，陳右欣雖年輕，但農業歷練廣，逾十年來涵蓋基層及中央，任農會總幹事時，深入鄰里親和力足，陳剛接台肥總經理，不必急於斷定，等一段時間再來檢驗應會更客觀。
