張景森：台肥無政策功能 公股該退了

台肥人事爭議連環爆，繼吳音寧「空降」董座未果，日前又找台南農會總幹事陳右欣接任總經理，在野批評拿全民資產酬庸派系人物。面對質疑，府院低調以對，台肥則強調聘任總經理經董事會決議，程序合法合規。行政院前政務委員張景森說，台肥已不具政策功能，放誰都沒功能，應該趕快賣掉公股，落實真正的民營化。

國民黨立委謝龍介表示，民進黨新潮流系想把肥缺占好占滿，現在把地方派系拉上來當台肥總經理，就是尋求農會系統對立委林俊憲的幫助，包含對台南市長初選及未來出線後的大選等，拿全民資產酬庸派系人物，換取政治利益；儘管陳是當年最年輕的總幹事，但能否撐起台肥業務，有待觀察。

國民黨立委賴士葆則說，陳右欣「搭直升機」升職，這就是選舉到了，在綁樁，因為台肥很肥、資產很多，表面上是台肥，其實裡面很多資源，一切就是選舉考量，根本是行政院中辦副執行長吳音寧差點接掌台肥董座的翻版。

「肥水不落外人田，這是他們用人的基本ＡＢＣ。」民眾黨立委林國成指出，台肥總經理職位屬專業性質，但賴政府不管任何單位都愛用自己人，酬庸性質，毫不意外；但仍希望用人唯才，而非坐領乾薪，否則只會讓農民覺得，只要跟對人沒什麼不可以。

張景森曾在府院欲安插吳音寧擔任台肥董座公開質疑這項人事案，也認為應該推動台肥不動產處分的透明制度，及推動公股退出台肥改革，並喊話派系不應介入政府的國公營人事。張雖未評論陳右欣人事案，但他直指，台肥早期或許還具備政策、公共功能，如今已不同以往，卻仍由農業部主管，政府需要成立一個公司來搞肥料嗎？

張景森說，此類沒效率的泛公營企業，現在只剩下土地資產，既然公司本身沒有政策功能，無論放什麼人進去「都是沒功能的」，應該趕快賣掉公股。