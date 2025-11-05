【專家之眼】台肥董座爭議暫歇，政治酬庸何時了

台肥新任董事長人選鬧得沸沸揚揚，最終由張滄郎總經理接任，吳音寧僅當董事，塵埃暫落定。針對此結果，農業部僅簡短聲明，台肥是上市櫃公司，對於董事長人選，農業部尊重董事會的決定，前後態度亦遭外界批評。吳音寧接台肥董事長夢碎，外界諸多揣測主要原因在於政治考量，執政黨高層未料到該人選外界反彈聲浪如此大，恐讓原本已低落的民調繼續下滑，明顯不利接下來的選舉，才暫時畫下休止符。

然而整個人事運作過程，不顧公司經營只管政治酬庸的心態暴露無遺，也進一步證實民進黨已將台肥視為建構農民組織網絡重要的一環。慶幸的是台灣民眾在大罷免和此一人事案上，展現了人民的力量，令人鼓舞，也讓對台灣現況感到憂心的民眾看到了曙光。

這次人事任命案確有六項可議之處，值得檢討改進不應再重蹈覆轍包括：1.時機不當，正值各單位正在努力為非洲豬瘟危機拆彈之際，農業部突然拋出現任行政院中部辦公室副執行長外界俗稱「小英女孩」的吳音寧，將任台肥董座（年薪高達1500萬）的消息，事先缺乏溝通和共識，導致輿論炸鍋連民進黨內都有批評聲音，似乎忘了諸葛亮在「出師表」中懇切陳詞「宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同」的警語。

2.人選不符期待，該人事案透露，民間最多且最大的質疑聲浪在於難道沒有更好的人選了嗎？面對質疑執政者未提出吳音寧在其有限的經歷中，對農業和農民的具體貢獻（非施予小利小惠）來爭取職持，自然無法平息外界的批評聲浪。吳音寧對鄉土農村的熱情無庸置疑，但是公司治理和政策制定推動需要靠個人能力，領導力和執行力，持平而論她的「專業」和「經驗｣，與她被安排的職缺性質，相距過遠，論專業，學經歷，實務經驗及能力，國內不乏比吳更適合擔任台肥董事長的人選，關鍵在有無執政黨高層「關愛的眼神｣，有無派系力挺，聽不聽話，坐實外界政治酬庸的批評。

3. 官股企業治理問題再現，面對外界質疑，民進黨高層及吳本人對外辯稱會依照公司法的規定辦理（這是基本否則違法），對此民進黨前政務委員已說破指出，台肥係「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。事實上，農業部對台肥持股24.07％，是第一大股東，在9席董事中擁有5席董事，對台肥重要人事案是有絕對影響力，跟台農發董事長決定如出一轍，對外卻撇得乾乾淨既不必負責，必要時還可以扮演改革者，往往造成這些機構經營績效遠不如預期，儘管政黨早已輪替政策導向壓過經營專業，經營績效又難以透明問責的問題卻始終未見改革，類似事件還會發生。

4.轉移焦點無法掩飾「酬庸肥貓」事實，爭議爆發後，民進黨中央為護衛吳音寧，不惜扯出柯文哲任命高中同學李文宗任北捷董事長才是政治酬庸，企圖轉移焦點，讓人想起越是沒有能力的人或政黨，越會東拉西扯怪罪別人，藉以開脫自己的責任與問題，讓錯誤一再發生，終至不可收拾，即便柯文哲作法真屬政治酬庸，難道吳案就不是了嗎？

5. 賴用人難脫「派系｣「酬庸｣格局，賴政府上任以來，不只是台肥，從大法官、NCC委員到官股事業董座（如畜產會董事長），被提名人大多缺乏專業，唯一的共通點就是「自家人｣，用人唯才不過是選舉時用來騙選票的口號，尤其在賴清德領導下的民進黨執政後，不僅未終結過去政治酬庸的陋習，專長不符、德不配位的政治酬庸不可勝數，不僅嚴重破壞文官體制，許多有能力的年輕人不再以進入公職為榮（新加坡擁有最優質的官僚體系），造成政府執行力和服務品質的大幅衰退，民怨四起。從賴身上看不到身為國家領導者應具備判斷何種人及何種做法，最符合整體利益的智慧，並秉持「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的勇氣和決心貫徹到底，真正做出實績，為民眾謀最大福利，賴總統總體表現普遍讓民眾失望，民間正迷彌漫一股濃濃的「信賴危機｣。

6.昔日社運要角今安在，過去在野民進黨及社運團體痛批當時執政的國民黨，於公股事業大量安置肥貓的慷慨激昂，再看看今日的表現喪人不勝唏噓，昔日社運要角或遭執政黨收編或淡出，近年來農民受委屈已少有社運團體出面聲援，遑論帶領農民上街表達心聲，甚至站在壓制者一方，或許只有等到政黨再度輪替後，社運團體才會再度活躍起來。

想要杜絕執政者拿公家資源做為私人酬庸或政治利益交換，還是需要民眾透過一次次人民力量的展現，特別是手中的選票，才能讓掌權者不敢再恣意妄為！