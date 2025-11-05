快訊

【重磅快評】肥貓不開會卻猛發FB 納稅人股東埋單嗎？

聯合報／ 主筆室　　
行政院中部辦公室副執行長吳音寧昨天上午缺席台肥董事會，並在臉書PO文感謝支持，寫道「不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前」。圖／聯合報系資料照片
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧當不成台肥董座，但至少也撈到董事，年酬勞上看100萬至500萬元酬金，還可兼任行政院中部辦公室副執行長原職，怎麼看都還是肥貓；只是，她昨天選擇缺席董事會，卻有空發臉書，挺吳者說她是「做實事，敢改革」，但連董事會都不來開，不管是當中辦副執行長或台肥董事，納稅人及台肥股東埋單嗎？

吳音寧受民進黨高層重用，卻也爭議不小，這次連跳數級「內定」台肥董座爭議最大，連自家人都挺不下去，以致於台肥總經理張滄郎意外「撿到」董座。昨天台肥董事會氣氛詭譎，一是新任董事吳音寧缺席，二是張滄郎竟描繪十年願景，加上卓榮泰說李榮孫被撤換「有特殊原因」，疑雲漫天，行政院不說清楚，台肥的公司治理很難讓人有信心。 

先看吳音寧缺席董事會，雖有董事說可以視訊，但卻未證實吳到底有沒有開視訊，顯然答案是否定的。但是，吳音寧既接受農業部選任台肥法人董事，就應勇於任事，出席開會是最基本的要求，即使沒有當董事長，但至少也享有每年數百萬元的酬金，如無意外還可領到2027年6月，這可不是一筆小數目，如以年領500萬元計算，至少800萬元進帳，平均月領逾40萬元，難道不值吳跑一趟台北嗎？

更有意思的是，就在董事會前一天，吳音寧為了爭取台肥董座，不也跑台北進立法院穿梭找立委溝通嗎？怎麼才隔一天就對董事會開會意興闌珊？是不是當不成董事長就不想出席？民進黨一堆人誇她做實事、敢改革，兼具專業背景及管理經驗，怎不到董事會好好發揮？如果初來乍到一時難以發揮，至少也要先來「見習」一下，才對得起台肥11.5萬的股東，不是嗎？                                                           

吳音寧捨此不為，台肥董事會開會之際，在外頭發臉書PO文「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」用詞一貫文青，但還是沒說清楚為何缺席，難道說穿了就是當不成董座，要避免面對張滄郎的尷尬？

但吳音寧別忘了，即使擔任台肥董事「只能」每年最多拿500萬元酬金，她還是可以兼任中辦副執行長，薪水雖打折，但也不無小補。吳音寧不出席董事會，那就該在中辦好好辦公，卻在上班時間發臉書談「不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」，難道納稅人付薪水是要讓她在上班時間發臉書嗎？

意外坐上董座位子的張滄郎欣喜溢於言表，被選任董事長後大談願景，要在任內推動台肥轉型升級，期盼十年內完成「華麗轉身」，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，未來將帶領台肥持續朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進。他的華麗辭藻後隱含這個董座位子要坐好坐滿的意味，如果真是這樣，吳音寧要等到什麼時候？

不過，張滄郎先別高興太早。李孫榮前年6月接掌台肥公司董事長時也暢談願景，說看好氫能商機，規劃新建2座氨儲槽切入乾淨能源市場，要達成當時還是副總統的賴清德所提「安居樂業、生生不息及均衡台灣」的三大施政主軸，都已經拍馬到這個程度，董座還是做不到一年半。吳音寧昨天沒來捧人場，台肥這齣戲顯然還有續集。  

台肥 吳音寧 張滄郎

