【重磅快評】吳音寧「沒出席」 府院沒解答的三大疑問

府院原本寫好的「台肥小音」劇本，沒想到出現意外結局。行政院長卓榮泰昨天語帶保留透露，人事異動當然有其「特殊原因」，反讓社會留下更多問號。台肥董事長熱門人選吳音寧在爭議中出局，「董事長」降級為「董事」，外界高度好奇，若非府院層峰青睞，吳音寧何德何能占「肥」缺？

府院高層布局台肥人事踢到大鐵板，昨天台肥董事會大合照獨缺吳音寧，台肥小音版「沒出席」，諷刺地適用民進黨立委王世堅神曲：「原本以為可以從從容容、游刃有餘，結果變成匆匆忙忙、連滾帶爬」。雖然吳音寧自我安慰，政治口水是一時的，但只要有她在的地方，江湖就在哪裡；「三大黑箱」若無法解答，台肥風波恐難平息。

首先是「資格黑箱」。台肥董座一年所得高達1500萬元，遠高於總統、閣揆、農業部長的薪水收入，就算是一席董事，每年酬勞上看500萬元。國民黨立委李彥秀昨質詢，她要求行政院全面檢討官派高層薪資，台灣是否還要有這麼多的酬庸與肥貓？卓揆坦言「該檢討」。由此可知，行政院當然知道台肥待遇和土地利益「肥到出汁」，連前政委張景森都高度質疑，為何偏偏厚愛吳音寧？

台肥前董座李孫榮至少是化工博士、接任董座張滄郎是專業經理人，從昔日北農經驗、近日行政院中辦副執行長的工作履歷來看，外界實在看不出來，高層之前如何評估，吳音寧有何資格領取1500萬？行政院、農業部若提不出服眾理由，就算給吳音寧一席陽春董事也會被質疑「德不配位」，這不是酬庸、什麼才是酬庸？

其次是「身分黑箱」。從結果來看，吳音寧很有可能早就提前得知人事已生變，但台肥風波備受社會矚目，正是因為吳音寧的身分特殊；結果台肥昨天召開董事會，法定該出席的9席董事中，連民進黨內德高望重的「曹老師」曹啟鴻都親自與會，唯獨吳音寧不在場。吳音寧前天去立法院打探消息無望後，昨天乾脆傲慢缺席首次董事會，引發議論。

昨天董事會後，台肥公司提供給媒體「8缺1」的董事大合照，似乎有意無意透露吳音寧與眾不同的黑箱身分，為何大家都出席了，只有她特別沒出席？以後台肥公司治理會不會出現「兩個太陽」，到底要聽專業背景的「張董」、還是該聽有特殊背景的「吳董」？

最後是「責任黑箱」。台肥原董事長李孫榮一夕「雙缺」董事和董座，如果不是另有重用，身為「賴友友」的他吞得下去嗎？「台肥小音」吳音寧沒有按照原定劇本演出，反而半路殺出「台肥阿郎」張滄郎，民進黨有人事大權的高層，其實屈指可數，寡頭決策顯然不敵集體炸鍋，賴政府常自詡公開透明，為何不能公開人事遴選過程，當初是誰推薦、誰拍板，引發輿論和黨內炸鍋後，又是誰出手封殺吳音寧？

國民黨立委王鴻薇點名賴清德總統負責，卓榮泰則把人事權推給台肥董事會，但媒體人周玉蔻說，擋下吳音寧，「卓榮泰救了吳音寧，也救了自己和民進黨」。眾所周知，國營事業高階人事若未經府院高層點頭，絕對不可能成案，前閣揆蘇貞昌時期至少以內升為原則，如今卻是毫無章法、父子騎驢，吳音寧一下是天降神兵、一下變天怒人怨，賴政府人事決策過程是標準的黑箱作業、叢林法則，至今「沒有真相、沒有責任」。