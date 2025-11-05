幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了
台肥董座塵埃落定，「小英女孩」吳音寧為何會冒出來取代任期尚未屆滿的李孫榮？從1031到1103，72小時轉折又是什麼？立委追問人事轉折，行政院長卓榮泰說當然有「特殊原因」。卓揆回答試卷，留下一團貓膩。
知情人士透露，吳音寧接掌台肥並非「即興之作」，早在一個月前民進黨層峰就已「定案」。當時台肥董座李孫榮任期尚位屆滿，又是賴清德總統重用的學者，「吳上李下」的布局在民進黨高層小圈子裡是「大家可接受」的共識。
知情人士說，吳音寧雖深受前總統蔡英文關愛，其實賴清德也很欣賞吳音寧，認為她來掌台肥是一張好牌。
10月31日，台肥在晚上8點34分公告「公司法人代表異動」，農業部改派吳音寧接替李孫榮為台肥法人董事代表，這「換人」的舉動等與宣告吳音寧將「篤定」接任台肥董座。
隔天媒體大用「小白兔變大肥貓」大幅報導賴清德政府在台肥高層人事的安排，輿論譁然，這也讓民進黨內「反吳音寧」的要角與勢力找到反撲的「破口」，黨內反彈力道之大讓賴清德總統陷入長考。
為避免另開戰場讓在野黨窮追猛打，同時平息黨內各方勢力紛擾，11月3日，高層決定「停損」，指定台肥總經理張滄郎「上場救援」，當天晚上9點18分，台肥公告張滄郎接替莊老達為法人董事，為張滄郎接台肥董座舖路。
隔天11月4日，劇本一切按高層沙盤推演，呼聲極高的吳音寧只通過董事任命，與台肥董座失之交臂，張滄郎以「黑馬之姿」上位接掌台肥。
耐人尋味的是，外界認為張滄郎只是過度「代理人」，但昨天他先致詞感謝前董事長李孫榮對公司的貢獻，接著提出「10年願景」，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完成「華麗轉身」，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力。
知情人士說，從就任的大合照、就職的演說，怎麼看都不像「過渡型代理人」。
知情人士說，吳音寧是人才，也深受蔡英文、賴清德的器重，只是台肥乃多方利益的「是非之地」，只能吳音寧敗在「樹大招風」。
