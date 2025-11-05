台肥董急轉彎…他稱不只吳音寧難堪 也看清什麼是愛台灣

台肥昨天上午開董事會，宣布由法人董事的台肥總經理張滄郎接任董事長。已表態爭取參選港湖議員的立委羅智強國會主任陳冠安表示，吳音寧當不成台肥董事長，600萬年薪夢碎，成了綠營酬庸失敗的最佳寫照。

陳冠安說，這場人事鬧劇，不只讓吳音寧難堪，更讓全體納稅人看清楚，所謂「愛台灣」，最愛的從來只是權位與資源。

陳表示，農業部原本大力背書，誇讚吳過去多好多棒，媒體側翼也連日操作輿論。但現實是，連綠營內部都看不下去，反彈聲浪四起。最後農業部只好轉彎說尊重董事會專業，倉促找來第三人接任。

陳說，這一來一回，原本穩定的董事長被拔掉，農業部主導的提名被打臉，吳音寧空歡喜一場，台肥公司治理卻因此大亂。從北農總經理，如今再到台肥董事長，「有黨證好就業」的潛規則一次又一次上演。民進黨口口聲聲說專業治國，結果最在乎的還是派系酬庸。