聽新聞
0:00 / 0:00

官派高層避政治酬庸 學者促立法 跨黨派委員會審查人選

聯合報／ 記者藍鈞達陳儷方／台北報導

公股事業機構人事酬庸的爭議從未止息，學者認為，若要杜絕酬庸，對內，公股人事選才上必須遵從經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的國營事業公司治理守則；對外，透過立法要求派任人選要有相關專業背景，甚至成立有審查機制的跨黨派委員會，都是可行的方向。

台肥董事長爭議暫落幕，但公股體系人事長久以來都是執政黨酬庸的籌碼。以去年台灣金聯董事長人事案為例，原董事長施俊吉任期未滿遭撤換，由雲林縣前農業處呂政璋接任，外界質疑酬庸，呂政璋上任三天後請辭。

外貿協會先前為了總統府國策顧問陳輝東的兒子陳昱凱增設副董位置，但該職務是無給職，後來高層再讓陳昱凱空降台灣糖協董事長，據悉月薪卅多萬元；陳昱凱背景與農業無關，引發議論。

陽明交通大學資管與財金系教授葉銀華說，公股派駐董事的決策者並非公司真正持股的大股東，ＯＥＣＤ有針對國營事業單獨制定「公司治理守則」，董事長任務是在董事會休會期代行職權，因此在派駐的過程中，更應遵守治理準則，讓董事長能代表公司利益，但這些酬庸的情況正凸顯台灣泛公股事業股權結構的特殊性。

政大金融系教授殷乃平表示，最好方式還是透過立法，要求公股董、總派任人選要有專業背景。董、總人選可透過跨黨派委員會審查，例如英國有公用事業費率審查委員會，包括水電費等價格調整時，都需要委員會專業審查後才可過關，台灣也可有類似方式，只是審查對象改為派任人選。

台肥 吳音寧 呂政璋 施俊吉 農業處

延伸閱讀

台肥董座年所得1500萬超過總統 藍批肥貓 卓揆：該檢討

吳音寧董事長「落榜」 勿再放任政治老鼠會擴張

吳音寧掌台肥破局 王鴻薇：賴清德這次要震怒蔡英文？

吳音寧掌台肥夢碎…黃國昌：酬庸招致民意反彈 不得不髮夾彎

相關新聞

台肥改選翻盤！吳音寧缺席董事會 張滄郎掌董座

台灣肥料公司昨天召開董事會，原本外界預測由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任董事長，但董事會推選結果大翻盤，改由總...

新聞幕後／「沒包袱」的吳音寧 竟成火藥庫

台肥新董座「吳下張上」，原本熱門的北農前總經理吳音寧空降出局、換成台肥總經理張滄郎原地內升，人事案急轉彎。據了解，府院高...

官派高層避政治酬庸 學者促立法 跨黨派委員會審查人選

公股事業機構人事酬庸的爭議從未止息，學者認為，若要杜絕酬庸，對內，公股人事選才上必須遵從經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的...

缺席台肥董事會 吳音寧視訊？董事不證實

台肥董事會昨天通過新任董事長由總經理張滄郎接任，原本外傳的董座熱門人選吳音寧卻意外缺席，台肥公布的會後大合照，九席董事中...

張景森喊話派系 不介入國公營人事

行政院前政務委員張景森近來宛如「政治網紅」，屢發長文質疑民進黨派系運作、用人決策，特別是台肥新任董事吳音寧人事案翻盤前夕...

台肥董座年所得1500萬超過總統 藍批肥貓 卓揆：該檢討

台肥新任董事吳音寧並未如預期接任董座，國民黨立委李彥秀昨質疑，吳音寧若出任董座，年所得高達一五○○萬元，遠超過總統、閣揆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。